Πένθος στο «Emily in Paris»: Πέθανε στα 69 του ο ηθοποιός Πιέρ Ντενί μετά από μάχη που έδινε με τη νόσο ALS

Ο Γάλλος ηθοποιός Πιέρ Ντενί, ο οποίος είχε εμφανιστεί και στη δημοφιλή σειρά «Emily in Paris», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών, μετά από μάχη με την πλαγία μυοατροφική σκλήρυνση, γνωστή ως ALS.

Ο ηθοποιός – που έχασε τη μάχη με τη νόσο ALS – εμφανίστηκε στον τρίτο και τέταρτο κύκλο της επιτυχημένης σειράς του Netflix «Emily in Paris» με πρωταγωνίστρια τη Λίλι Κόλινς, όπου υποδύθηκε τον Λουί ντε Λεόν, τον CEO του κολοσσού της μόδας JVMA. Στη σειρά, έπαιζε τον πατέρα του Νίκολας ντε Λεόν (Πολ Φόρμαν), ο οποίος είχε σχέση με την καλύτερη φίλη της Έμιλι, τη Μίντι Τσεν (Άσλεϊ Παρκ).

Η ανακοίνωση της οικογένειας

Ο θάνατός του, επιβεβαιώθηκε από τις κόρες του με επίσημη δήλωση:

«Με βαθιά συγκίνηση ανακοινώνουμε τον θάνατο του Πιέρ Ντενί, αυτή τη Δευτέρα, μετά από μια ξαφνική και επιθετική μορφή ALS».

Η ALS είναι μια ασθένεια του νευρικού συστήματος που επηρεάζει τα νευρικά κύτταρα στον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό. Σύμφωνα με την κλινική Mayo, οδηγεί σε σταδιακή απώλεια του μυϊκού ελέγχου και παράλυση καθώς επιδεινώνεται με την πάροδο του χρόνου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει θεραπεία για την ALS και η νόσος είναι θανατηφόρα, αν και εξελίσσεται με διαφορετική ταχύτητα σε κάθε ασθενή.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Φεβρουάριο ο ηθοποιός, Eric Dane του «Grey’s Anatomy» πέθανε σε ηλικία 53 χρόνων και μετά από πολύμηνη μάχη που έδινε με τη νόσο ALS.