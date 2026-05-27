Λάκης Γαβαλάς για Λίλι Κόλινς: Είναι καταπληκτική, αγαπάει την Ελλάδα

Ο Λάκης Γαβαλάς είχε αποκάλυψε ότι θα κάνει κάποιο «πέρασμα» από τα γυρίσματα της σειράς «Emily in Paris» που πραγματοποιούνται αυτό το διάστημα στη Μύκονο.

Ο γνωστός σχεδιαστής βρέθηκε προ ημερών στο νησί των ανέμων και μίλησε στον ρεπόρτερ του Mykonos Live TV, Νίκο Κουρούμαλο για την πρωταγωνίστρια του «Emily in Paris». Όπως είπε ο Λάκης Γαβαλάς την είχε γνωρίσει στη Ρώμη και του είχε κάνει πολύ καλή εντύπωση.

Αρχικά, ο Λάκης Γαβαλάς έσπασε πιάτα μαζί με τον ρεπόρτερ.

«Δεν έχω προσέξει καν τα ντυσίματα, εμένα μου αρέσει που γίνονται διαδραστικά πράγματα στην Μύκονο. Άλλωστε εγώ έριξα τον σπόρο το 1985 με τα πάρτι μου και όλα. Τότε δεν υπήρχε Scorpios. Υπήρχε μόνο η αυθεντική Μύκονος», είπε όταν ερωτήθηκε για τα ρούχα των πρωταγωνιστών τηξς σειράς.

Αμέσως μετά ο Λάκης Γαβαλάς μίλησε για τη Λίλι Κόλινς, που είχε γνωρίσει μαζί με τον μπαμπά της Φιλ Κόλινς σε ένα πάρτι στη Ρώμη, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχει ντύσει εκείνον τους ηθοποιούς της σειράς.

«Τη γνωρίζω από τη Ρώμη. Ήταν ευγενέστατη, καταπληκτική και αγαπάει την Ελλάδα. To πιστοποίησε με την παρουσία της εδώ», είπε για τη Λίλι Κόλινς, ενώ η συνέντευξη έκλεισε όπως άρχισε, με σπάσιμο πιάτων.