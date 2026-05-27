Γωγώ Μαστροκώστα: Ξεφυλλίζοντας το άλμπουμ της ζωής της – Οι στιγμές που θα μείνουν για πάντα «ζωντανές»

Η Γωγώ Μαστροκώστα έδωσε μία άνιση μάχη το τελευταίο διάστημα και δυστυχώς δεν κατάφερε να βρει νικήτρια. Η γνωστή γυμνάστρια άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Δευτέρας (25.05.2026) βυθίζοντας στον πόνο και την οδύνη τον σύζυγό της, Τραϊανό Δέλλα και τη 18χρονη κόρη τους, Βικτώρια.

Η τελευταία πράξη του δράματος για την οικογένεια της Γωγώς Μαστροκώστα γράφτηκε την Τετάρτη (27.05.2026) όταν τής είπαν το τελευταίο αντίο στην κηδεία της στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό. Μάλιστα, εκεί βρέθηκαν και πολλοί αγαπημένοι της φίλοι από τον χώρο της ελληνικής showbiz.

Η Γωγώ Μαστροκώστα γεννήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου του 1970 και σε νεαρή ηλικία ξεκίνησε την καριέρα της στην τηλεόραση. Έγινε γνωστή τη δεκαετία του 1990, παρουσιάζοντας ενότητες γυμναστικής σε πρωινές εκπομπές, ενώ έχει ασχοληθεί τόσο με την υποκριτική όσο και με το τραγούδι. Μάλιστα, ήταν ιδιαίτερα ενεργή στα social media και στο Instagram είχε μοιραστεί με τους followers της στιγμές της ζωής της, οι οποίες θα μείνουν για πάντα «ζωντανές». Πάμε να «ξεφυλλίσουμε» τις πιο σημαντικές από αυτές.

Η ζωή της Γωγώς Μαστροκώστα ήταν γεμάτη αγάπη, χαρά, έρωτα και μεγάλες συγκινήσεις, καθώς βρήκε τον ιδανικό σύντροφο στο πρόσωπο του πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή Τραϊανού Δέλλα. Μαζί έζησαν μαζί πολλές ευτυχισμένες δεκαετίες και απέκτησαν μία κόρη, που λάτρευαν και οι δύο.

«Είμαι πάρα πολύ τυχερός, θα το πω, που γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο στη ζωή μου. Και όλα αυτά τα χρόνια που, και σαν ποδοσφαιριστής, γιατί σαν ποδοσφαιριστή με γνώρισε, αλλά και σαν προπονητή μετά, με έχει στηρίξει πάρα πολύ», είχε δηλώσει στο παρελθόν ο Τραϊανός Δέλλας για τη Γωγώ Μαστροκώστα.

Η Γωγώ Μαστροκώστα ήταν μία γυναίκα γεμάτη ζωή, λάτρευε τα ταξίδια, τον χορό, τη γυμναστική, αλλά και τη μπιρίμπα, όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες που είχε μοιραστεί τα τελευταία χρόνια στα social media.

Επίσης αγαπούσε πολύ τη θάλασσα και είχε μοιραστεί πολλές φορές φωτογραφίες της από εξορμήσεις της σε μαγευτικές παραλίες της χώρας μας.

Ιδιαίτερα συγκινητική είναι η κοινή φωτογραφία που είχε μοιραστεί στο παρελθόν η Γωγώ Μαστροκώστα με τη μητέρα, της η οποία ήταν μία από τις τραγικότερες φιγούρες στην κηδεία της γυμνάστριας.

Η Γωγώ Μαστροκώστα είχε ταξίδεψε σε πολλές χώρες του κόσμου και είχε μοιραστεί φωτογραφίες από τα ταξίδια της σε Νέα Υόρκη, Παρίσι και Ρώμη.

Μάλιστα, η Γωγώ Μαστροκώστα τολμούσε να κοιτάζει κατάματα τους φόβους της, όπως ήταν τα ύψη.

Ενώ της άρεσε να δοκιμάζει και νέα πράγματα!

Τον Δεκέμβρη του 2008 γεννήθηκε η κόρη τους, Βικτώρια, και τρεις μέρες μετά από τη γέννησή της, η Γωγώ Μαστροκώστα μαθαίνει ότι πάσχει από καρκίνο. Έναν χρόνο αργότερα, ο αγαπημένος της σύζυγός την έπεισε να να μιλήσει δημοσίως για την ασθένειά της για να βοηθήσει και άλλους ανθρώπους.

«Ο Τραϊανός Δέλλας ήταν ο άνθρωπος που της έδωσε χρόνια», είχε δηλώσει η Έλενα Μακρή Λυμπέρη για τη Γωγώ Μαστροκώστα, μιλώντας στο «Live News».