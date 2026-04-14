Αλέξανδρος Αντωνόπουλος: Η Καίτη Κωνσταντίνου δεν ήταν σταρ, ήταν ένας απλός, σεμνός και ευθύς άνθρωπος

«Δεν σηκώθηκα να μιλήσω στην εκδήλωση γιατί τους πήραν όλους τα ζουμιά και θα με έπαιρναν κι εμένα», είπε αρχικά ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος
«Όταν παίζαμε “Παλέρμο”, η Καίτη Κωνσταντίνου ήταν η καλύτερη δολοφόνος» είπε ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος.

Στην εκδήλωση για την Καίτη Κωνσταντίνου έδωσε το παρών ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, ο οποίος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα».

«Δεν σηκώθηκα να μιλήσω στην εκδήλωση γιατί τους πήραν όλους τα ζουμιά και θα με έπαιρναν κι εμένα», είπε αρχικά ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος.

Ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος είπε στη συνέχεια: «Ήταν μια εξαιρετική εκδήλωση και χαίρομαι που υπάρχουν άνθρωποι που τιμούν στον τόπο τους τα παιδιά του τόπου τους. Η Καίτη είναι από τους ανθρώπους που δεν ξεχνιέται όσα χρόνια κι αν περάσουν.

Η Καίτη δεν ήταν σταρ, ήταν ένας απλός, σεμνός και ευθύς άνθρωπος, είχε βλέμμα καθαρό. Θυμάμαι όταν ήμασταν πολύ πιο νέοι και παίζαμε στο σπίτι της Καβογιάννη “Πέφτει η νύχτα στο Παλέρμο”, η Καίτη ήταν η καλύτερη δολοφόνος, δεν την έπιανε κανείς ποτέ».

