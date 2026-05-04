Αλέξανδρος Κοψιάλης: «Έκανα φαρμακευτικές ενέσεις τεστοστερόνης»

Μία σπάνια και άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε ο Αλέξανδρος Κοψιάλης και μίλησε για τη φαρμακευτική αγωγή που κλήθηκε να ακολουθήσει, ενώ αναφέρθηκε και στις διατροφικές του διαταραχές.

Ο γνωστός influencer έδωσε συνέντευξη στο podcast Anestea του Ανέστη Ευαγγελόπουλου και εξομολογήθηκε άγνωστες πτυχές του. Μάλιστα, τη Δευτέρα (04.05.2026) ανέβηκε στα social ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που θα ανέβει στο Youtube την Τρίτη.

Στην πρώτη του ever συνέντευξη και τα είπε κυριολεκτικά όλα. Ποια ήταν η χειρότερη περίοδος της ζωής του; Μίλησε ανοιχτά για πρώτη φορά για τις

διατροφικές διαταραχές, τις υπερβολές και την ιδιάζουσα σχέση του με το φαγητό. Έχασε τα κιλά του τελικά μέσω των ενέσεων αδυνατίσματος;

Μιλάει χωρίς φίλτρο για: τις ενέσεις τεστοστερόνης, την ανάγκη να νιώθει “καλύτερα”, και το πού τελικά τον οδήγησε όλο αυτό.

Ανοίξαμε και τα πιο δύσκολα: η σχέση του, οι κρίσεις, το παιδί και το πώς αντιλαμβάνεται τις αλλαγές.

Τι συνέβη τελικά με τη Σοφία Φυρου;

Και για πρώτη φορά μοιράζεται μαζί μας τις πολύ δύσκολες στιγμές που πέρασε όταν είδε την αρνητική πλευρά της έκθεσης και της δημοσιότητας. Για συνεργασίες, για διαγωνισμούς και για πράγματα που δεν έχουν ειπωθεί ποτέ έτσι.

Είναι ο Αλέξανδρος που δεν έχεις ξαναδεί. Χωρίς φίλτρα. Χωρίς άμυνες. Αύριο στις 18:00 στο YouTube. Περιμένω τα σχόλια σου», έγραφε η ανάρτηση στο Instagram.

«Έβλεπα στα βλέμματα του κόσμου έξω ότι κάτι έχει αλλάξει. Ήταν η χειρότερη περίοδος της ζωής μου», λέει ο Αλέξανδρος Κοψιάλης στο βίντεο.

«Με σιχάθηκα που είχα κάνει και Ozempic και Mounjaro», είπε σε άλλο σημείο.

«Έκανα φαρμακευτικές ενέσεις τεστοστερόνης. Στην αρχή, είναι εθιστικό, είναι ναρκωτικό. Νιώθεις ότι απογειώνεσαι. Τρία χρόνια, εγώ τώρα με ρωτάς τι έχω περάσει όμως;», ανέφερε ακόμα ο Αλέξανδρος Κοψιάλης.