Met Gala: Οι πιο αποτυχημένες εμφανίσεις της δεκαετίας – Από το Balenciaga look της Κιμ Καρντάσιαν, στην Κέιτι Πέρι «πολυέλαιο»

Η πιο πολυαναμενόμενη βραδιά της παγκόσμιας μόδας επιστρέφει απόψε (04.05.2026) στη Νέα Υόρκη και όλα δείχνουν πως το ενδιαφέρον θα κορυφωθεί για ακόμη μία χρονιά στα σκαλιά του Metropolitan Museum of Art. Το Met Gala 2026, που πραγματοποιείται παραδοσιακά την πρώτη Δευτέρα του Μαΐου, επιστρέφει με μια θεματική που ήδη έχει προκαλέσει συζητήσεις και αμέτρητες στιλιστικές αναγνώσεις: το «Costume Art».

Με αφορμή το αποψινό Met Gala, η μεγαλύτερη βραδιά της μόδας επιστρέφει στο προσκήνιο – και μαζί της έρχονται στη μνήμη μερικές από τις πιο αμφιλεγόμενες, παράξενες και αποτυχημένες εμφανίσεις της τελευταίας δεκαετίας.

Άλλωστε είναι γνωστό για τις τολμηρές στιλιστικές επιλογές, όπου οι celebrities δεν φοβούνται να πειραματιστούν, να προκαλέσουν και να γίνουν viral. Ωστόσο, δεν λείπουν και οι στιγμές που το αποτέλεσμα ξεφεύγει από το «εκκεντρικό» και αγγίζει το… ατυχές.

Από «γυμνά» φορέματα που προκάλεσαν αντιδράσεις μέχρι υπερβολικά concepts όπως κεφάλια να παίρνουν… φωτιά ακόμα και… πολυελαίους, το κόκκινο χαλί του Met έχει δει τα πάντα.

Η Κάρα Ντελεβίν το 2015 επέλεξε μια μαύρη jumpsuit δημιουργία με cut-outs και body art εμπνευσμένο από την Κίνα, όμως το αποτέλεσμα δεν ενθουσίασε.

Την ίδια χρονιά, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ προκάλεσε καταιγισμό σχολίων με το φλογερό headpiece της, που πολλοί παρομοίασαν με… κεφάλι που καίγεται.



Η Μαντόνα το 2016 τράβηξε τα βλέμματα με ένα αποκαλυπτικό Givenchy outfit – το οποίο άφηνε ελάχιστα στη φαντασία – αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις.

Αντίστοιχα, η Κάιλι Τζένερ το 2022 μπέρδεψε το κοινό με ένα bridal look συνδυασμένο με… ανάποδο baseball καπέλο.



Η Κιμ Καρντάσιαν έχει γράψει τη δική της ιστορία στο Met Gala, τόσο με το πολυσυζητημένο floral φόρεμα της εγκυμοσύνης της το 2013, όσο και με το total black Balenciaga look του 2021 που κάλυπτε πλήρως το πρόσωπό της.



Στις πιο πρόσφατες εμφανίσεις, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ υιοθέτησε ένα λουκ που θύμιζε ringmaster τσίρκου, ενώ η Cardi B εντυπωσίασε – αλλά και δίχασε – με ένα υπερβολικά αποκαλυπτικό, θρησκευτικής έμπνευσης φόρεμα.



Από τις πιο viral στιγμές παραμένει η Κέιτι Πέρι, η οποία το 2019 μεταμορφώθηκε σε… πολυέλαιο, φορώντας μια Moschino δημιουργία με φωτεινά στοιχεία, ενώ αργότερα εμφανίστηκε ντυμένη χάμπουργκερ στο after party.



Η Χάλι Μπέρι προκάλεσε αντιδράσεις με την ιδιαίτερα αποκαλυπτική της εμφάνιση, ενώ η Lady Gaga το 2019 χάρισε ένα από τα πιο θεατρικά shows, αλλάζοντας διαδοχικά looks μέχρι να καταλήξει… στα εσώρουχα.



Με το φετινό Met Gala να πραγματοποιείται στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, το ενδιαφέρον κορυφώνεται ξανά. Το μόνο σίγουρο είναι πως, πέρα από τις εντυπωσιακές εμφανίσεις, δεν θα λείψουν και εκείνες που θα συζητηθούν – ίσως όχι για τους σωστούς λόγους.