Marseaux: Ο θάνατος της μητέρας μου με ωρίμασε λίγο απότομα και άτσαλα

Για ακόμα μία φορά η Marseaux αναφέρθηκε στη μεγαλύτερη απώλεια που είχε στη ζωή της και δεν ήταν άλλη από τον θάνατο της μητέρας της.

Κάνοντας δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και τον Κωνσταντίνο Ντάφλο η γνωστή τραγουδίστρια παραδέχτηκε ότι η απώλεια αυτή την ωρίμασε απότομα. Παράλληλα, η Marseaux εξομολογήθηκε ότι δεν κατηγορεί πλέον τον εαυτό της για τη συμπεριφορά που είχε μετά τον χαμό της μαμάς της.

«Θα ήθελα μεγαλώνοντας να έχω την ίδια έμπνευση και όρεξη που έχω τώρα και ίσως να έχω και οικογένεια», είπε αρχικά.

«Ο θάνατος της μητέρας μου με ωρίμασε λίγο απότομα και άτσαλα… Δεν έχει σταματήσει ποτέ να μου λείπει. Τώρα, που έχουν περάσει κάποια χρόνια από τον χαμό της μητέρας μου, νιώθω ότι ήρθε η ώρα να αναλάβω κάποια πράγματα. Δεν με κατηγορώ πια για τη συμπεριφορά μου όταν έχασα τη μητέρα μου, ήταν όλο μια άμυνα για να συνεχίσω», εξομολογήθηκε ακόμα η νεαρή καλλιτέχνιδα για τον θάνατο που τη σημάδεψε.

«Φέτος είμαι στα μπουζούκια με τον κύριο Αργυρό και την κυρία Βανδή. Αγχωνόμουν πολύ για το πώς θα δέσει αυτό», δήλωσε για το νέο επαγγελματικό της βήμα η Marseaux.