Η Ιουλία Καλλιμάνη κυκλοφόρησε το music video του τραγουδιού «Με ξόδεψες» 

Η θερμή ανταπόκριση του κοινού για την τραγουδίστρια αποτυπώνεται και στο Tokyo Theatre Athens,
Ioυλία Καλλιμάνη
Το νέο τραγούδι της Ιουλίας Καλλιμάνη με τίτλο «Με ξόδεψες» κατάφερε να αγαπηθεί από τον κόσμο, και να γίνει viral στις ψηφιακές πλατφόρμες, πριν καν κυκλοφορήσει, όπως συμβαίνει και με όλα τα τραγούδια της νεαρής καλλιτέχνιδας. 

Το τραγούδι της Ιουλίας Καλλιμάνη που άγγιξε χιλιάδες βίντεο και αναδημοσιεύσεις στα social media, ήρθε η στιγμή να το απολαύσουμε ολοκληρωμένο, συνοδευόμενο από ένα μοναδικό music video με τη σκηνοθετική υπογραφή του Alex Konstantinidis. 

Σε μουσική του Μιχάλη Τουρατζίδη και στίχους της Ρενέ Στυλιαρά, και υπό την καθηλωτική ερμηνεία της Ιουλίας Καλλιμάνη, το «Με Ξόδεψες», που μόλις κυκλοφόρησε από τη Heaven Music, σε «πλημμυρίζει» με έντονα συναισθήματα και αποφάσεις ζωής, που σπάνε τα δεσμά, όλων αυτών που μας εξαντλούν και μας ξοδεύουν.



Η θερμή ανταπόκριση του κοινού, αποτυπώνεται και στο Tokyo Theatre Athens, με το να το τραγουδάνε μαζί της, σε κάθε της εμφάνιση! Η Ιουλία και ένα κατάμεστο κόσμου μαγαζί, ενώνουν τις φωνές τους, στο «Με Ξόδεψες»!

