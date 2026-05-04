Βαλέρια Κουρούπη: Με τον Μάριο Δερβιτσιώτη δεν έχουμε συγκατοικήσει λόγω του παιδιού μου

Η Βαλέρια Κουρούπη και ο Μάριος Δερβιτσιώτης είναι ένα από τα πιο low profile αγαπημένα ζευγάρια της υποκριτικής τέχνης. Οι δυο τους είναι μαζί εδώ και περίπου τρία χρόνια και παραχώρησαν την πρώτη τους κοινή συνέντευξη.

Οι δύο ηθοποιοί ήταν καλεσμένοι στην εκπομπή «Στούντιο 4» τη Δευτέρα (04.05.2026) και μίλησαν τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Όπως είπε η Βαλέρια Κουρούπη για τη σχέση της με τον Μάριο Δερβιτσιώτη, στην αρχή την κρατούσαν κρυφή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Στην αρχή δεν είχα κάποια αγωνία, γιατί όταν σε συνεπαίρνει ο έρωτας, ξεχνάς τα βασικά. Ήταν μία σχέση που δεν υπήρχε αγωνία, ήταν όλα αβίαστα. Δεν είχα αγωνία να μιλήσω στο γιο μου, απλά σκεφτόμουν πώς ακριβώς θα το πω. Ήθελα να το διαχειριστώ σωστά», δήλωσε αρχικά η Βαλέρια Κουρούπη για τον δεσμό της.

«Γνωριστήκαμε σε μία δουλειά που δεν έγινε ποτέ. Όταν παίζαμε μαζί στη σειρά “Χαιρέτα μου τον πλάτανο” ήμασταν ήδη ζευγάρι. Τον πρώτο χρόνο δεν το είχαμε πει σε κανένα. Είμαστε και οι δύο ηθοποιοί και ήμασταν και στην ίδια δουλειά, οπότε αν το λέγαμε κατευθείαν θα γινόταν ντόρος. Δεν ξέραμε αν θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί, οπότε έπρεπε να είμαστε συγκρατημένοι. Εκεί δοκιμαστήκαμε πολύ και καταλάβαμε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε πολύ ωραία μαζί», αποκάλυψε ακόμα η γνωστή ηθοποιός.

«Είμαστε 6,5 χρόνια μαζί. Όταν γνώρισα τον Μάριο, επειδή ήμουνα σε μία περίεργη περίοδο, δεν του έδωσα πολλή σημασία. Στη συνέχεια, όταν βρεθήκαμε σε μία έξοδο, μιλήσαμε παραπάνω και εκεί κατάλαβα ότι υπάρχει μία σύνδεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι και σήμερα δεν έχουμε συγκατοικήσει παρόλο που μένουμε αρκετές ώρες μαζί. Ο λόγος που έχω κάνει αυτή την επιλογή είναι το παιδί μου, ο οποίος είναι 22 ετών και σπουδάζει.

Ήθελα να τα έχω σε σειρά στο κεφάλι μου, και όταν ο γιος μου βρει τον δρόμο του, τότε μπορεί να μείνω με τον Μάριο. Τη σχέση μας την έχει βοηθήσει πολύ όλο αυτό», ανέφερε ακόμα η Βαλέρια Κουρούπη.