Ο Αντώνης Ρέμος μετά την αποχώρησή του από το NOX: «Του χρόνου θα σας κάνω παρέα»

Με μία… χαριτωμένη ατάκα απάντησε ο Αντώνης Ρέμος για τα επαγγελματικά του σχέδια. Ο γνωστός τραγουδιστής πριν από μερικές ημέρες ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε ο κύκλος των εμφανίσεων του στο NOX.

Μάλιστα, όταν είχε κάνει τη συγκεκριμένη δημοσίευση στο Instagram ο καταξιωμένος λαϊκός τραγουδιστής είχε εκφράσει την επιθυμία του να ξεκουραστεί για λίγο καιρό μακριά από τα νυχτερινά μαγαζιά. Ο Αντώνης Ρέμος μίλησε για πρώτη φορά για αυτή την απόφασή και παραδέχτηκε στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό» ότι δεν ξέρει τι θα κάνει του χρόνου. Τα όσα είπε προβλήθηκαν το πρωί της Δευτέρας (04.05.2026).

Στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος συνάντησε η κάμερα της εκπομπής τον γνωστό τραγουδιστή κατά την επιστροφή του από την Τουρκία, όπου ήταν για συναυλία και αρχικά μίλησε για την εμπειρία του στη γειτονική χώρα.

«Ήταν πολύ ωραία στην Τουρκία, δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Γιατί να έχουμε να χωρίσουμε κάτι; Πρέπει ντε και καλά να βρούμε τι μας χωρίζει; Δε πρέπει κάποια στιγμή να κοιτάξουμε και τι μας ενώνει; Εγώ πηγαίνω στην Τουρκία και τραγουδάω ελληνικά, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και τιμητικό. Τα τραγούδια και η μουσική πρέπει να ενώνουν», δήλωσε ο Αντώνης Ρέμος.

Αμέσως, ερωτήθηκε για τα επαγγελματικά του σχέση, καθώς είναι γνωστό ότι ο Αντώνης Ρέμος θέλει να κάνει ένα διάλειμμα από τις πίστες.

«Του χρόνου θα σας κάνω παρέα…», είπε αρχικά με δόση χιούμορ.

«Δεν ξέρω παιδιά τι θα κάνω. Προς το παρόν είμαστε εδώ, τελείωσε η συναυλία αυτή, πάμε στα επόμενα. Θα τα πούμε όλα στην ώρα τους», πρόσθεσε ο Αντώνης Ρέμος.