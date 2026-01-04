Αλέξανδρος Λυκουρέζος: Ήταν εσφαλμένη η απόφασή μου να αφήσω την πολιτική για τη δικηγορία

Στο νέο απόσπασμα από τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος στην εφημερίδα «Παραπολιτικά» και τη δημοσιογράφο, Σάσα Σταμάτη, ο διακεκριμένος ποινικολόγος μιλάει για την απόφασή του να εγκαταλείψει την πολιτική, αλλά και για τη Νέα Δημοκρατία, που εξακολουθεί να στηρίζει.

Όπως λέει ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος, η Νέα Δημοκρατία αποτελεί σήμερα την εθνικά αναγκαία επιλογή. Στα 91 του χρόνια ξετυλίγει το κουβάρι της ζωής του και αναφέρεται στους σταθμούς της πολιτικής πορείας του.

«Γεννήθηκα στην Αθήνα, σε ένα αστικό και πολιτικό περιβάλλον, καθώς τόσο ο παππούς µου όσο και ο πατέρας µου ήταν δραστήριοι στην πολιτική ζωή του τόπου. Υπήρξα υποψήφιος της Ενώσεως Κέντρου-Νέες ∆υνάµεις, στις πρώτες εκλογές της Μεταπολίτευσης, στην εκλογική περιφέρεια της Μεσσηνίας, όπου πολιτεύονταν ο παππούς και ο πατέρας µου και έπειτα από πολλά χρόνια, το 2000, µετείχα στις εθνικές εκλογές µε το κόµµα της Νέας ∆ηµοκρατίας και βγήκα βουλευτής στην Α’ Περιφέρεια Αθηνών», περιγράφει ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος.

«Μετά το 2003, όταν ψηφίστηκε στη Βουλή το ασυµβίβαστο µεταξύ της βουλευτικής ιδιότητας και της άσκησης του επαγγέλµατος, επέλεξα τη δικηγορία και έτσι σταµάτησε πρόωρα η πολιτική µου δραστηριότητα.

Εκ των υστέρων, πιστεύω ότι ήταν εσφαλµένη η απόφασή µου. Έπρεπε να παραµείνω στην πολιτική, όπως έκαναν τότε όλοι οι συνάδελφοί µου δικηγόροι βουλευτές. Εξάλλου, ύστερα από ένα χρονικό διάστηµα έπαψε να ισχύει το ασυµβίβαστο», σημειώνει.

Ψηφίζετε ακόµη Νέα ∆ηµοκρατία;

«Ανήκα και ανήκω στη Νέα ∆ηµοκρατία, γιατί πιστεύω ότι, κάτω από τις σημερινές συνθήκες, αποτελεί την εθνικά αναγκαία επιλογή», απαντά ανοιχτά ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος αναφέρεται στην απώλεια της Ζωής Λάσκαρη, που σημάδεψε τη ζωή του.