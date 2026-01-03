Αλέξανδρος Λυκουρέζος: «Η χειρότερη χρονιά ήταν η χρονιά που «έφυγε» η Ζωή Λάσκαρη, η γυναίκα µου»

Μία αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη δημοσιογράφο, Σάσα Σταμάτη ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος, αναφερόμενος σε επαγγελματικά αλλά και προσωπικά θέματα.

Ο κορυφαίος ποινικολόγος, Αλέξανδρος Λυκουρέζος, μεταξύ άλλων, μίλησε για την πορεία του, για την απώλεια της συζύγου του, Ζωή Λάσκαρη, αλλά και για τη σύντροφό του, Τζένη Οικονόμου.

Πώς υποδεχτήκατε τον νέο χρόνο;

Με την ελπίδα να είναι καλύτερος από αυτόν που τελείωσε.

Τι θέλετε να σας φέρει το 2026;

Κατ’ αρχάς, θέλω να φέρει υγεία, περισσότερο φως και τη συνέχεια της παρουσίας στη ζωή µου της Τζένης.

Τι σημαίνει η Τζένη για εσάς;

Η Τζένη είναι τα πάντα για µένα. Η Τζένη είναι η ζωή µου και η ανάσα µου.

Ποια ήταν η χειρότερη χρονιά σας µχέρι σήμερα;

Η χειρότερη χρονιά ήταν η χρονιά που «έφυγε» η Ζωή, η γυναίκα µου.

Σας λείπει;

Ο χρόνος θεραπεύει.

Η δικηγορία σάς λείπει;

Υπήρξε ο άξονας και ο πυρήνας µιας ολόκληρης ζωής. Ο κύκλος έκλεισε. Έχω συμφιλιωθεί µε την εξέλιξη αυτή.

Πώς βλέπετε την υπόθεση Μαζωνάκη;

∆εν µμπορώ να εκφέρω άποψη διότι δεν γνωρίζω τη σχετική δικογραφία και, συνεπώς, δεν µμπορώ να αξιολογήσω τα δεδομένα όπως έχουν εμφανιστεί στη δημοσιότητα.

Η απώλεια του Αλέξη Κούγια θεωρείτε ότι αφήνει ένα κενό;

Ο Αλέξης Κούγιας υπήρξε ένας ικανός και μαχητικός συνάδελφος.

Φοβάστε τον θάνατο;

∆εν έχω συμφιλιωθεί µε τον θάνατο ακόμη.

Να θυμίσουμε ότι η Ζωή Λάσκαρη έφυγε από τη ζωή στις 18 Αυγούστου 2017, σε ηλικία 74 ετών. Βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Πόρτο Ράφτη και, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, ο θάνατός της οφειλόταν σε καρδιακή ανακοπή.