Αλέξανδρος Λυκουρέζος και Τζένη Οικονόμου διαψεύδουν για το σύμφωνο συμβίωσης – «Δεν τίθεται τέτοιο θέμα»

Αλέξανδρος Λυκουρέζος και Τζένη Οικονόμου παραχώρησαν κοινή συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» και μεταξύ άλλων ξεκαθάρισαν ότι δεν σκέφτονται να συνάψουν σύμφωνο συμβίωσης. Φροντίζουν να απολαμβάνουν στιγμές της καθημερινότητάς τους και προσπαθούν να βρίσκονται κοντά σε αγαπημένα τους πρόσωπα.

Ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος επανάλαβε πως η Τζένη Οικονόμου είναι το μεγάλο του στήριγμα. Οι δυο τους γνωρίστηκαν σε ένα τραπέζι φίλων στο παρελθόν και στην πορεία έγιναν ζευγάρι. Διαπίστωσαν πως τους ένωναν πολλά και ο χρόνος έδειξε πως είχαν δίκιο. Η διαφορά ηλικίας δεν επηρεάζει τη σχέση τους.

Αρχικά ο ποινικολόγος ρωτήθηκε αν υπάρχει μυστικό για την μακροζωία: «Δεν κάνω τίποτα. Όσο υπάρχει βούληση και διαύγεια του μυαλού, θέλεις να ζεις. Δεν παραιτείσαι, προσπαθείς. Συνεπώς, όλο αυτό είναι ένα κομμάτι της ζωής», εξομολογείται ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος.

«Το θέλουμε να είμαστε ο ένας για τον άλλο, υγεία να έχουμε για να το χαιρόμαστε», προσθέτει.

«Δεν έχω δηλώσει ποτέ ότι επιθυμώ ένα σύμφωνο συμβίωσης με τον Αλέξανδρο. Είπα ότι δεν έχει συζητηθεί κάτι τέτοιο κι ούτε πρόκειται, δεν τίθεται τέτοιο θέμα», ξεκαθαρίζει από την πλευρά της η Τζένη Οικονόμου σε σχετική ερώτηση που της έγινε.