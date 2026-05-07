Η Demy για την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή από την οποία πάσχει: Για μένα δεν ήταν ποτέ ταμπού

Η Demy μίλησε για την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή από την οποία πάσχει, τονίζοντας ότι μιλάει ανοιχτά για το ζήτημα, καθώς για την ίδια δεν αποτελεί ταμπού.

Η γνωστήξ τραγουδίστρια έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό Hello και την Σόνια Μαγγίνα, με αφορμή τη συμμετοχή της στη δραματική σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο». Η Demy εκτός από την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή αναφέρθηκε και στο «κεφάλαιο» του έρωτα.

«Το OCD είναι αρκετά συχνό, με διάφορα επίπεδα στην εκδήλωσή του. Για μένα δεν ήταν ποτέ ταμπού όλα αυτά τα θέματα, γι’ αυτό και η απόφασή μου να το μοιραστώ δεν ήταν κάτι που απαιτούσε ιδιαίτερη σκέψη ή προετοιμασία. Μου βγήκε πολύ αυθόρμητα, καθώς στις συνεντεύξεις μου προσπαθώ να είμαι ειλικρινής και όσο περισσότερο μπορώ ο εαυτός μου. Δεν περίμενα την έκταση και τον αντίκτυπο που είχε τελικά», εξομολογήθηκε η Demy.

«Κατάλαβα εκ των υστέρων πόσο σημαντικό είναι να είμαστε ανοιχτοί και ευάλωτοι και να μοιραζόμαστε τις ρωγμές που μας ενώνουν με τους γύρω μας. Πάντα με συγκινούσε η ιδέα ότι η ανθρώπινη εμπειρία έχει περισσότερα κοινά από διαφορές και ότι στο βάθος όλοι έχουμε, πάνω – κάτω, παρόμοιες ανησυχίες», πρόσθεσε η Demy.

«Για μένα, ο έρωτας είναι πάντα σημαντικός. Αντιλαμβάνομαι ότι με το χρόνο μετουσιώνεται σε κάτι πιο βαθύ, ήσυχο, ουσιαστικό, αλλά στόχος μου είναι ο έρωτας, με την έννοια του θαυμασμού, του ενθουσιασμού και του ρομαντισμού, να υπάρχει πάντα. Συνεχίζω να πιστεύω στην αγάπη και στον έρωτα που αντέχουν στο χρόνο και πάντα συγκινούμαι όταν βλέπω ζευγάρια μεγαλύτερης ηλικίας να κρατιούνται από το χέρι και να κοιτάζονται στα μάτια», είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξής της η γνωστή τραγουδίστρια.