Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Λένα Δροσάκη: Το πρώην ζευγάρι κάνει κοινές διακοπές στην Κόρινθο για χάρη του γιου του

Όμορφες στιγμές με τον μικρούλη τους που του έχουν μεγάλη αδυναμία
Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Λένα Δροσάκη
Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης και η Λένα Δροσάκη / NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης και η Λένα Δροσάκη ήταν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz που πήρε την απόφαση να τραβήξει χωριστούς δρόμους. 

Ο χωρισμός τους ήταν αθόρυβος και οι δυο γνωστοί ηθοποιοί προσπάθησαν να διατηρήσουν αρμονικές σχέσεις για χάρη του γιου τους, Αναστάση. Ο μικρός είναι 5 ετών και τόσο ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης όσο και η Λένα Δροσάκη του έχουν μεγάλη αδυναμία. 

Αυτές τις ημέρες, το πρώην ζευγάρι βρίσκεται μαζί στην Κόρινθο, προφανώς για χάρη του γιου του, καθώς ο μικρούλης αποτελεί βασική προτεραιότητα και των δυο. 

Αυτές τις μέρες λοιπόν Λένα Δροσάκη και Αλέξανδρος Μπουρδούμης ταξίδεψαν στην Κόρινθο μαζί με τον γιο τους με τον ηθοποιό να δημοσιεύει ένα σχετικό βίντεο στον λογαριασμό του στο instagram.

«Η σχέση μας με τη Λένα χτίστηκε μετά τον χωρισμό. Συζητάμε πολύ για να μπορέσουμε να συμβαδίσουμε και να βοηθήσουμε και τον γιο μας», είχε εξομολογηθεί σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης.

Αν τα χάσατε

Σημειώνεται ότι οι δυο ηθοποιοί που υπήρξαν παντρεμένοι από το 2020 μέχρι το 2023.

