Αλέξανδρος Τσουβέλας: Η Κατερίνα Λιόλιου του έδωσε το μικρόφωνο και εκείνος ερμήνευσε τραγούδι του Σώτη Βολάνη

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας διασκέδασε το βράδυ της Παρασκευής (27-02-2026) στο νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου εμφανίζεται η Κατερίνα Λιόλιου και κάποια στιγμή πήρε το μικρόφωνο για να τραγουδήσει. Επέλεξε ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια του Σώτη Βολάνη. Οι θαμώνες έδειχναν να το απολαμβάνουν, την ώρα που οι προβολείς ήταν στραμμένοι πάνω του.

Η Κατερίνα Λιόλιου είδε τον καλλιτέχνη σε ένα από τα πρώτα τραπέζια του νυχτερινού κέντρου και κάποια στιγμή κατέβηκε από την πίστα για να του δώσει το μικρόφωνο. Σε βίντεο που τράβηξαν θαμώνες, φαίνεται ο Αλέξανδρος Τσουβέλας να τραγουδάει δίπλα από την τραγουδίστρια.

Τα λουλούδια συνέχιζαν να πέφτουν ενώ τα κινητά τηλέφωνα των θαμώνων που βρίσκονταν κοντά, πήραν «φωτιά» για να απαθανατίσουν τα σχετικά στιγμιότυπα. Το νυχτερινό κέντρο ήταν για ακόμα μια βραδιά κατάμεστο, όπως φαίνεται στα σχετικά πλάνα.

Η Κατερίνα Λιόλιου πραγματοποιεί εμφανίσεις σε νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης, κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Μετά το Πάσχα αναμένεται να επιστρέψει στην Αθήνα για εμφανίσεις με τον Χρήστο Σαντικάι.

Στη συνέχεια, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έκανε ένα Instagram story ποζάροντας με την τραγουδίστρια στο καμαρίνι της. «Κάτι κάναμε και σήμερα» έγραψε.

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας είχε τονίσει προ ημερών ότι δέχτηκε επικριτικά σχόλια από άτομα που προφανώς δεν κατάλαβαν το περιεχόμενο ανάρτησής του. O stand-up comedian έκανε ανήμερα των Χριστουγέννων μία δημοσίευση στο Facebook, σημειώνοντας πως ο «μεγαλύτερος influencer ήταν ο Χριστός» και πρόσθεσε ότι «είχε μόλις 12 followers».