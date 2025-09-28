Αλεξία Κούβελα: «Έχω οικειοποιηθεί τον όρο “επαγγελματίας χοντρή”, γιατί τον ακούω μια ζωή»

Το plus size μοντέλο Αλεξία Κούβελα μίλησε για τη χοντροφοβία που υπάρχει στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι η ίδια έχει οικειοποιηθεί τον όρο «επαγγελματίας χοντρή».

Η νεαρή που ασχολείται επαγγελματικά με τον χώρο του modeling μίλησε την Κυριακή (28.09.2025) στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και την Ελιάνα Χρυσικοπούλου στον Alpha. Μάλιστα, η Αλεξά Κούβελα ανέφερε ακόμα ότι σπάνια γίνονται σχόλια από άντρες προς άντρες και τα κιλά τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι πάρα πολύ χοντροφοβική η ελληνική κοινωνία. Για μια χώρα η οποία γιορτάζει όλες τις γιορτές της με τόσο φαγητό, είμαστε τρομερά χοντροφοβικοί. Είναι απίστευτο. Στρέφεται κυρίως κατά της γυναίκας αυτό γιατί σπανίως θα ακούσω σχόλια από άντρες προς άντρες για τα κιλά τους, για το αν είναι όμορφοι ή ελκυστικοί ή αν είναι ικανοί», δήλωσε αρχικά το νεαρό plus size μοντέλο.

«Νιώθω ότι στρέφεται κατά των γυναικών πάρα πολύ έντονα αυτή η προκατάληψη ότι μια γυναίκα είναι καλή, χρήσιμη ή όμορφη μόνο όταν είναι πάρα πολύ αδύνατη, αυτό το πάρα πολύ συγκεκριμένο που θέλει να δει ο άλλος άνθρωπος», πρόσθεσε.

«Έχω οικειοποιηθεί τον όρο “επαγγελματίας χοντρή”, γιατί τον ακούω μια ζωή. Οπότε, αν είμαι χοντρή, θεωρώ πως είμαι επαγγελματίας χοντρή. Βγάζω πλέον χρήματα απ’ αυτό οπότε δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα σου μαζί μου και δεν με αφορά ποιο είναι το πρόβλημα», πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Αλεξία Κούβελα στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη.