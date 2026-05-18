Στην Αθήνα ο Γουίλεμ Νταφόε για την πρεμιέρα της ταινίας «The Birthday Party» – Στιγμιότυπα από την άφιξή του στο αεροδρόμιο

Στην Ελλάδα έφτασε σήμερα (18/5/2026) ο Αμερικανός ηθοποιός σταρ του Χόλιγουντ, Γουίλεμ Νταφόε, για την επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «The Birthday Party», στην οποία πρωταγωνιστεί.

Η πρεμιέρα της νέας ταινίας του Ισπανού σκηνοθέτη, Miguel Ángel Jiménez θα πραγματοποιηθεί απόψε το βράδυ στην Αίγλη Ζαππείου, γι’ αυτό και ο ηθοποιός, Γουίλεμ Νταφόε, επέλεξε να ταξιδέψει μέχρι τη χώρα μας για να δώσει το παρών.

Φωτογραφίες του από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος κατά την άφιξή του βγήκαν στη δημοσιότητα. Με casual look έδειξε να μην ενοχλείται από τα φλας ενώ δεν αρνήθηκε να σταθεί για μερικά λεπτά προκειμένου να υπογράψει κάποια αυτόγραφα σε θαυμαστές του που τον αναγνώρισαν.

Στην εν λόγω ταινία ο σπουδαίος Γουίλεμ Νταφόε, τέσσερις φορές υποψήφιος για Όσκαρ και γνωστός για τις εμβληματικές του ερμηνείες σε πολλές ταινίες όπως τα «Platoon», «Ο Τελευταίος Πειρασμός», «The Lighthouse», «Antichrist» και «The Florida Project», υπήρξε εξ αρχής η μοναδική επιλογή για τον ρόλο του πρωταγωνιστή, του μεγιστάνα Μάρκου Τιμολέον, όπως ονομάζεται ο ήρωάς του.

Η υπόθεση της ταινίας

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, κάπου στο Ιόνιο, ο πανίσχυρος μεγιστάνας Μάρκος Τιμολέoν, διοργανώνει στο ιδιωτικό του νησί ένα πολυτελέστατο πάρτι γενεθλίων για τη Σοφία, τη μοναχοκόρη και κληρονόμο του. Η βραδιά φέρνει στο νησί διάφορους φίλους, συνεργάτες και παλιούς γνώριμους, πολλοί από τους οποίους βλέπουν την περίσταση ως την ιδανική ευκαιρία να πλησιάσουν τον Μάρκο και να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα.

Ο Μάρκος, συνηθισμένος να ελέγχει αμείλικτα τους πάντες και τα πάντα γύρω του, έχει κι ο ίδιος καταστρώσει κρυφά ένα σχέδιο: σκοπεύει να πάρει μια καθοριστική απόφαση για το μέλλον της κόρης του – χωρίς απαραίτητα τη συγκατάθεσή της.

Όμως, η Σοφία φτάνει στο νησί αποφασισμένη να αποκαλύψει μια αλήθεια που θα ανατρέψει τις ισορροπίες καθώς οι καλεσμένοι καταφθάνουν και η νύχτα προχωρά, το πάρτι γίνεται ολοένα πιο εκρηκτικό και ανεξέλεγκτο. Μέσα σε ατμόσφαιρα χλιδής και κλιμακούμενης έντασης, η αναπόφευκτη σύγκρουση ανάμεσα στον παντοδύναμο πατέρα και την ατίθαση κόρη του οδηγείται σε μια δραματική κορύφωση…

Τα γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιήθηκαν σε επιλεγμένες τοποθεσίες της Κέρκυρας και της Αττικής το καλοκαίρι του 2024, ενώ η παγκόσμια πρεμιέρα έγινε στην Piazza Grande του Φεστιβάλ του Λοκάρνο. Η υποδοχή από κοινό και κριτικούς ήταν θερμή, με τα σχόλια να επισημαίνουν ιδιαίτερα τον τρόπο με τον οποίο η ταινία εξερευνά τις δυναμικές της εξουσίας, την προσωπική ελευθερία και τις σύνθετες οικογενειακές σχέσεις