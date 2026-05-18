Η εξομολόγηση του Τζέισον Ντόνοβαν για τον χωρισμό του με την Κάιλι Μινόγκ: «Πίστευα ότι θα παντρευτούμε και θα κάνουμε παιδιά»

Για μια ολόκληρη γενιά τηλεθεατών, οι χαρακτήρες Σκοτ και Σαρλίν από τη σαπουνόπερα «Neighbours» αποτέλεσαν το απόλυτο τηλεοπτικό love story. Πίσω όμως από τη λαμπερή εικόνα, ο χωρισμός των πρωταγωνιστών Τζέισον Ντόνοβαν και Κάιλι Μινόγκ άφησε βαθιά σημάδια.

Στο νέο ντοκιμαντέρ «KYLIE» στο Netflix που κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στις 20 Μαΐου, ο Αυστραλός ηθοποιός και τραγουδιστής Τζέισον Ντόνοβαν μιλά με ειλικρίνεια για τη σχέση τους και αποκαλύπτει πως ονειρευόταν ένα κοινό μέλλον με την Κάιλι Μινόγκ, πολύ πέρα από την τηλεοπτική τους επιτυχία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πίστευα ότι θα παντρευτούμε και θα κάνουμε παιδιά. Έτσι είχα φανταστεί τη ζωή μας», εξομολογείται στο ντοκιμαντέρ. «Νόμιζα πως αυτός ήταν ο προορισμός μας. Ο κόσμος ταυτίστηκε τόσο πολύ μαζί μας γιατί αυτό που ζούσαμε ήταν αληθινό».

Το ντοκιμαντέρ, σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με BAFTA Μίχαελ Χαρτ, δεν αποφεύγει τις δύσκολες στιγμές της ζωής της Κάιλι Μινόγκ και φωτίζει την περίοδο κατά την οποία η σχέση του ζευγαριού κατέρρευσε, την ίδια εποχή που η τραγουδίστρια γνώρισε τον frontman των INXS, Μάικλ Χάτσενς.

«Καταλάβαινα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Το ένιωθα», λέει ο Ντόνοβαν αναφερόμενος στον χωρισμό τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε μία ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή του ντοκιμαντέρ, ο ηθοποιός δυσκολεύεται να συνεχίσει τη συζήτηση για τη σχέση τους και παραδέχεται: «Δεν νομίζω ότι μπορώ να πω περισσότερα, για να είμαι ειλικρινής. Αύριο θα χρειάζομαι ψυχοθεραπεία για να το ξεπεράσω», πριν αστειευτεί λέγοντας: «Εντάξει, κάνω πλάκα».

Η σειρά περιλαμβάνει σπάνιο αρχειακό υλικό και προσωπικά βίντεο της Κάιλι Μινόγκ, καταγράφοντας την πορεία της από τα πρώτα της βήματα στο «Neighbours» μέχρι τη μεταμόρφωσή της σε παγκόσμιο pop icon.

Η ίδια η τραγουδίστρια δήλωσε συγκινημένη από τη συμμετοχή και την ειλικρίνεια του πρώην συντρόφου της, αποκαλύπτοντας πως δεν γνώριζε τι είχαν πει οι συντελεστές μέχρι να δει το τελικό αποτέλεσμα του ντοκιμαντέρ.