Αγγελική Ηλιάδη για την κακοποίηση από τον Μπάμπη Λαζαρίδη: «Ήταν η σωστή στιγμή να μιλήσω»

Η Αγγελική Ηλιάδη μίλησε ανοιχτά για την κακοποίηση που είχε ζήσει στο παρελθόν από τον Μπάμπη Λαζαρίδη και εξήγησε γιατί αποφάσισε τώρα να αποκαλύψει όσα είχε περάσει. Η γνωστή τραγουδίστρια ανέφερε πως ένιωσε ότι αυτή ήταν η σωστή στιγμή για να μοιραστεί την προσωπική της ιστορία με τον κόσμο.

Σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή Happy Day, η Αγγελική Ηλιάδη αναφέρθηκε ξανά στην κακοποίηση που είχε βιώσει και μίλησε για τα συναισθήματα που της άφησε αυτή η δημόσια εξομολόγηση.

Όπως είπε, μετά την αποκάλυψη ένιωσε πιο ήρεμη και ανακουφισμένη.

«Δεν είχα καμία δύσκολη περίοδο. Το ότι βγήκα και μίλησα για αυτό το προσωπικό μου βίωμα, δε σημαίνει ότι περνούσα κάτι δύσκολο.

Σημαίνει ότι ήταν αυτή η σωστή στιγμή για να το μοιραστώ με τον κόσμο.

Ένιωσα μια λύτρωση, μια ηρεμία, μια ανακούφιση, ότι έβγαλα από μέσα μου έναν βράχο που με πίεζε πάρα πολλά χρόνια και μου κατέβαζε την ψυχολογία. Έτσι πρέπει» είπε η Αγγελική Ηλιάδη.

Τι είχε πει σε προηγούμενη εξομολόγησή της η Αγγελική Ηλιάδη

η Αγγελική Ηλιάδη σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Ελίνα Παπίλα μίλησε πρώτη φορά για την κακοποίηση που είχε δεχτεί στο παρελθόν από τον σύντροφό της Μπάμπη Λαζαρίδη, ο οποίος δολοφονήθηκε πριν 18 χρόνια, και με τον οποίο έχει αποκτήσει έναν γιο που σήμερα είναι 21 έτους.

«Ήμουν αρκετά περιορισμένη και δυστυχώς βίωνα μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είχα επιλέξει και να μην πω κάτι όλα αυτά τα χρόνια, γιατί και το παιδί μου ήτανε μικρό. Επειδή έχει μεγαλώσει τώρα και γνωρίζει πλέον πράγματα που έχω περάσει τότε, γι’ αυτό ίσως τώρα να μου είναι και λίγο πιο εύκολο να μοιραστώ πράγματα.

Ήτανε πέντε χρόνια πάρα πολύ δύσκολα ψυχολογικά για μένα, κατά τα οποία είχα απομακρυνθεί από την οικογένειά μου. Στην αρχή από επιλογή, στη συνέχεια ήθελα να είμαι μαζί τους αλλά δεν μπορούσα. Υπήρχε μια απαγόρευση σε όλα. Υπήρξε πάρα πολύ πολύ άσχημη κακοποίηση, πολύ. Ξέρεις, ήμουνα ένα κορίτσι που βρέθηκα σε μία κατάσταση χωρίς να το καταλάβω και επειδή πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν κακοποιηθεί, ξέρουνε πώς γίνεται αυτό. Σιγά-σιγά ο άλλος σου παίρνει ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι και ξαφνικά βρίσκεσαι εγκλωβισμένη, φυλακισμένη και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.

Κακοποίηση ψυχολογική και σωματική. Κάποια στιγμή βρίσκεσαι να είσαι ένα άβουλο πλάσμα υπό το καθεστώς φόβου και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν μπορείς να λειτουργήσεις, έχεις χάσει τον εαυτό σου απλά. Ο τρόπος με τον οποίο έφυγε αυτός ο άνθρωπος απ’ τη ζωή ήταν πάρα πολύ έτσι… σκληρός.

Δεν το σκεφτόμουν καν. Δηλαδή δεν σκεφτόμουν καν τι είχα βιώσει όλα αυτά τα χρόνια μπροστά σ’ αυτό που είχε πάθει αυτός ο άνθρωπος. Και μου φαινόταν πάρα πολύ άσχημο να πω κάτι κακό γι’ αυτόν. Βέβαια μετά, σιγά-σιγά, όταν συνήλθα, ξέρεις, άρχισα να σκέφτομαι όλα αυτά που είχα περάσει και νοσοκομεία και πολλά.

Είχα δοκιμάσει πάρα πολλές φορές να φύγω, αλλά υπήρχαν απειλές, υπήρχαν διάφορα πράγματα. Δηλαδή είχα ένα μωρό στην αγκαλιά μου και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάνω κάτι. Πάρα πολύ σκληρό για ένα κορίτσι 24 χρονών να το περνάει αυτό, και να μην ξέρει αν θα ξημερώσει η επόμενη μέρα. Πολλές φορές φοβόμουνα και για το παιδί που είχα στην κοιλιά μου.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Αγγελική Ηλιάδη πρόσθεσε κλείνοντας το θέμα: «Έλεγα ότι καλά να πάθεις τώρα. Αφού εσύ επέλεξες να είσαι με αυτόν τον άνθρωπο, κάτσε και φάτο τώρα, όλο αυτό που συμβαίνει. Αφού εσύ το επέλεξες. Γιατί να σε βοηθήσει κάποιος; Για ποιο λόγο; Το σκεφτόμουνα και αυτό. Λάθος. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν το εξής: Στην αρχή σε χτυπούν και μετά πέφτουν στα γόνατα και κλαίνε και ζητάνε συγγνώμη με λυγμούς και σου λένε δεν θα το ξανακάνω. Και εσύ πέφτεις στην παγίδα. Μπορεί να πέσεις στην παγίδα αρκετές φορές.

Μου συνέβη και εμένα αυτό αρκετές φορές, έπεσα στην παγίδα. Και πάντα έλεγα από μέσα μου και ήλπιζα ότι… να, μπορεί να μην ξαναγίνει, μπορεί να το μετάνιωσε. Όταν όμως ένας άντρας σηκώσει μία φορά χέρι σε μια γυναίκα, θα το κάνει για πάντα. Τέλος» ήταν τα όσα ανέφερε η Αγγελική Ηλιάδη στη συνέντευξή της.