Σίντνεϊ Σουίνι: Η σκηνή με τον πύθωνα σε επεισόδιο του Euphoria που δίχασε το διαδίκτυο

Η σειρά Euphoria επέστρεψε επιτέλους για την τρίτη σεζόν της, η οποία έτυχε ανάμεικτης υποδοχής από τους κριτικούς, ενώ οι αντιδράσεις των θαυμαστών ήταν ακόμη πιο ακραία για μια σκηνή της ηθοποιού, Σίντνεϊ Σουίνι με έναν πύθωνα.

Οι θεατές έχουν επικρίνει τη σειρά για πολλούς λόγους, ειδικά για την ιστορία που αφορά την Κάσι, την οποία υποδύεται η Σίντνεϊ Σουίνι. Αυτή τη φορά προκαλεί ξανά συζητήσεις για η παράξενη σκηνή όπου η Κάσι εμφανίστηκε γυμνή με έναν κίτρινο πύθωνα τυλιγμένο γύρω από το σώμα της, για μια προκλητική φωτογράφιση που είχε οργανώσει η Μάντι, την οποία υποδύεται η Αλέξα Ντέμι.

Η Κάσι πόζαρε επίσης μαζί με τους χαρακτήρες της Ροζαλία και της Άννα Βαν Πάτεν για τη φωτογράφιση, φορώντας ροζ εσώρουχα με βαθύ ντεκολτέ. Οι θαυμαστές σοκαρίστηκαν από τη σκηνή με το φίδι, με έναν χρήστη να γράφει στο X: «Τι εννοείτε ότι υπάρχει ένα θανατηφόρο φίδι με το οποίο φωτογραφίζεται η Κάσι;».

«Η Κάσι και εκείνη η σκηνή με το φίδι..;» έγραψε κάποιος άλλος. Άλλοι θαυμαστές του Euphoria συνέκριναν τη σκηνή με την περιβόητη εμφάνιση της Μπρίτνεϊ Σπίαρς στα MTV Video Music Awards το 2001, όταν είχε εμφανιστεί στη σκηνή με αληθινό φίδι.

Η τρίτη σεζόν της σειράς του HBO δέχεται αντιδράσεις για τις όλο και πιο τολμηρές ιστορίες που αφορούν τον χαρακτήρα της Σουίνι. Η υποψήφια για Emmy ηθοποιός χρειάστηκε σε προηγούμενα επεισόδια να ντυθεί μωρό και σκύλος.