Αλίκη Καραμανλή: «Οι γονείς μου με στηρίζουν, όταν τους εντοπίζω ανάμεσα στους θεατές, ενθουσιάζομαι»

«Οι γονείς µου µε στηρίζουν από πολύ μικρή σε κάθε µου βήμα και είναι πάντα δίπλα µου, ανεξαρτήτως πλαισίου» εξομολογήθηκε η Αλίκη Καραμανλή, κόρη του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή και της Νατάσας Παζαΐτη.

Με αφορμή τη συμμετοχή σε φιλανθρωπικού χαρακτήρα θεατρική παράσταση, η Αλίκη Καραμανλή έδωσε συνέντευξη στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη δημοσιογράφο Σάσα Σταμάτη. Η 22χρονη κόρη του Κώστα Καραμανλή και της Νατάσας Παζαΐτη αναφέρθηκε στη διαχρονική στήριξη που λαμβάνει σε κάθε της βήμα από τους γονείς της αλλά και στον ενθουσιασμό που νιώθει όταν τους βλέπει ανάμεσα στο κοινό που την παρακολουθεί.

Η Αλίκη Καραμανλή εξομολογήθηκε αρχικά: «Αν και απολαμβάνω ιδιαίτερα όλη τη διαδικασία των προβών και των παραστάσεων, η ηθοποιία και ο χορός είναι δραστηριότητες που κάνω καθαρά σε ερασιτεχνικό επίπεδο, µε βασικό σκοπό τον εθελοντισμό και τη φιλανθρωπία. ∆εν αποτελούν επαγγελματικές κατευθύνσεις που σκέφτομαι να ακολουθήσω, αν και δεν είμαι άνθρωπος που αποκλείει ποτέ τις πιθανότητες που μπορεί να φέρει το μέλλον».

Και πρόσθεσε: «Η συμμετοχή της μητέρας µου στα κοινά επηρέασε τόσο εμένα όσο και τον αδελφό µου, καθώς γνωρίζει την αγάπη που έχουμε και οι δύο για τις τέχνες.

Προσωπικά, η συμμετοχή µου στην Arte µε βοήθησε να µη φοβάμαι να “τσαλακώνομαι” και να αντιμετωπίζω την κριτική, αφού η έκθεση σε τέτοιου είδους πλαίσια ήταν για µένα μια πρωτόγνωρη εμπειρία».

«Οι γονείς µου µε στηρίζουν από πολύ μικρή σε κάθε µου βήμα και είναι πάντα δίπλα µου, ανεξαρτήτως πλαισίου. Χαίρομαι ιδιαίτερα όταν τους βλέπω στο κοινό κατά τη διάρκεια των παραστάσεων. Όταν τους εντοπίζω ανάμεσα στους θεατές, ενθουσιάζομαι, νιώθω μια ιδιαίτερη ασφάλεια και, σχεδόν ασυναίσθητα, προσπαθώ να δώσω τον καλύτερό µου εαυτό» παραδέχθηκε, εν συνεχεία, η Αλίκη Καραμανλή.