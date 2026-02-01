Αναστάσιος Ράμμος για την σύντροφό του: Δεν μου έδωσε πολύ σημασία και τρελάθηκα, το έπαιξε πολύ καλά

Ο Αναστάσιος Ράμμος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «After Dark» και μίλησε για την προσωπική του ζωή και την καλλιτεχνική πορεία του. Ο τραγουδιστής που πλέον είναι πατέρας, αναφέρθηκε στη σύντροφό του και αποκάλυψε τον τρόπο που έγιναν ζευγάρι. Σε άλλο σημείο ανέφερε πως κατά τη γνώμη του, η Ελένη Φουρέιρα είναι η πιο σέξι Ελληνίδα.

Ο Αναστάσιος Ράμμος και η σύντροφός του, Έφη, έγιναν ζευγάρι πριν από περίπου δύο χρόνια. Αρχικά, όπως αποκάλυψε ο τραγουδιστής στο «εξομολογητήριο» του Θέμη Γεωργαντά, η νεαρή δεν έδειχνε ενδιαφέρον για εκείνον. Ποτέ δεν εγκατάλειψε τις προσπάθειες και τελικά τα κατάφερε. Πλέον οι δυο τους έχουν αποκτήσει ένα κοριτσάκι, που έχει δώσει άλλο νόημα στις ζωές τους.

«Πριν έρθει η μπέμπα, ήρθε η Έφη που μας αλλάζει λίγο την κοσμοθεωρία. Ήταν μια σχέση η οποία ήρθε πριν από δύο χρόνια και έχει πάει όλη πολύ ομαλά, κάτι υγιέστατο και αβίαστο. Χωρίς βιασύνες, χωρίς να πρέπει να τρέξω να καταφέρω κάτι.

Ήξερα τον ξάδερφό της αλλά η θεία της ήταν ο μεσάζοντας. Της είπε: “Μωρή, άνοιξε τα μάτια σου, ξεστραβώσου, είναι το καλύτερο παιδί ο Τάσος”. Εκεί κατάλαβα ότι είναι ελεύθερη. Μου άρεσε από την πρώτη στιγμή. Της άρεσα κι εγώ, αλλά δεν μου έδωσε και πολύ σημασία και εκεί τρελάθηκα! Είπα “θα την κάνω δικιά μου”. Το έκανε επίτηδες, το έπαιξε πολύ καλά», περιέγραψε ο Αναστάσιος Ράμμος.

«Για πρώτη φορά στη ζωή μου είπα ότι εδώ θα δώσω όλη μου την ενέργεια. Κάθε μέρα έπαιζε κυνηγητό, της πήγαινα κάθε μέρα ένα λουλούδι στη δουλειά. Μία φορά δεν βρήκα λουλούδι και της πήγα ένα λεμόνι, αυτό βρήκα μπροστά μου. Της πήγαινα αρκετά λουλούδια και οτιδήποτε για να τη δω. Μετά ανταλλάξαμε τηλέφωνα και ξεκίνησε όλο το πανηγύρι», αποκάλυψε ο τραγουδιστής.

«Το είχα σκεφτεί να κάνω οικογένεια μαζί της. Σκεφτόμαστε από κοινού και έρχονται και άλλα. Δεν το είχα στο μυαλό μου να κάνω οικογένεια, αλλά μου το έβγαλε… Τη θαυμάζω πάρα πολύ. Μπορώ να παίζω με την κόρη μου και να κάνουμε αλητείες και να είναι ο άνθρωπος που θα μας βάζει σε σειρά. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει πολύ ότι έχω γίνει μπαμπάς, αλλά ότι έχει αλλάξει η ζωή μου προς το καλύτερο, έχει αλλάξει. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχω κάνει ποτέ», εξομολογείται ο Αναστάσιος Ράμμος στην κάμερα του ΟΡΕΝ.

«Κάνω ομαδική ψυχοθεραπεία κάθε πρωί εδώ και δυο χρόνια 11.30 με 13.00… Έχω κόψει κάποιες συνήθεις, έχω μιλήσει για εθισμούς που είχα. Είμαι ένας άλλος άνθρωπος τώρα. Τελείως διαφορετική καθημερινότητα. Κοιτάζοντας πίσω βλέπω τον εαυτό μου κουρασμένο, ταλαιπωρημένο, σε μόνιμο άγχος και αγωνία, και οι στιγμές που νόμιζα ότι είμαι καλά, κρατούσαν 1-2 ώρες, όλο το άλλο ήταν άγχος. Τώρα είμαι κουλ. Γίνεται να αλλάξεις αρκεί να υπάρχει θέληση», μοιράστηκε σε άλλο σημείο της κουβέντας ο Αναστάσιος Ράμμος.

Μπαίνοντας στο εξομολογητήριο της εκπομπής, ο Αναστάσιος Ράμμος δεν δίστασε να παραδεχθεί μεταξύ άλλων: «Θεωρώ την Ελένη Φουρέιρα την πιο σέξι Ελληνίδα».