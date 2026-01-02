Ανδρέας Φουστάνος και Ιωάννα Βασιλάκη σε κοινή συνέντευξη – «Είναι αυστηρός, αλλά δίκαιος» είπε η γιατρός

Ανδρέας Φουστάνος και Ιωάννα Βασιλάκη παραμένουν σε σχέση τα τελευταία χρόνια και για πρώτη φορά παραχώρησαν δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1. Οι δυο τους μίλησαν για το πρωτοχρονιάτικο ταξίδι που αποφάσισαν να κάνουν, αλλά και για στιγμές της καθημερινότητάς τους.

Ανδρέας Φουστάνος και Ιωάννα Βασιλάκη γνωρίστηκαν στο χώρο εργασίας τους, καθώς και εκείνη είναι γιατρός. Η ίδια κρατάει χαμηλούς τόνους, αφού θέλει να γίνει γνωστή από τη δουλειά της και όχι από τη σχέση της με τον πλαστικό χειρουργό. Όσοι γνωρίζουν καλά τον Ανδρέα Φουστάνο υποστηρίζουν πως στο πλευρό της Ιωάννας διανύει μια από τις καλύτερες φάσεις στα προσωπικά του.

«Όλες οι Πρωτοχρονιές είναι ιδιαίτερες. Συνήθως ταξιδεύω, οπότε έχω διαφορετική εικόνα. Πέρσι την παραμονή Πρωτοχρονιάς είχαμε πάει στη Νέα Υόρκη, έβρεχε πολύ και δεν είχε πυροτεχνήματα. Ήταν λίγο… χαμηλών τόνων», ανέφερε αρχικά ο Ανδρέας Φουστάνος. Τη σκυτάλη πήρε στη συνέχεια η Ιωάννα Βασιλάκη, η οποία αποκάλυψε τον φετινό πρωτοχρονιάτικο προορισμό τους.

«Το πρωτοχρονιάτικο ταξίδι μας για φέτος είναι στη Βραζιλία. Αρέσει πολύ στον Ανδρέα αυτός ο προορισμός, είχαμε πάει ξανά πριν από δύο χρόνια και ήταν εξαιρετικά. Θέλω να ξαναπάμε για καρναβάλι», είπε, δείχνοντας τον ενθουσιασμό της.

Η συζήτηση δεν άργησε να στραφεί και στην καθημερινότητά τους, καθώς οι δυο τους συνεργάζονται επαγγελματικά. Η Ιωάννα Βασιλάκη παραδέχτηκε ότι το πρόγραμμά της είναι απαιτητικό. «Εργάζομαι αρκετά και έχω λίγο προσωπικό χρόνο. Ευτυχώς δουλεύουμε μαζί. Χαίρομαι να δουλεύω μαζί του», δήλωσε, με τον Ανδρέα Φουστάνο να συμπληρώνει: «Περνάω καλά και είναι καλή συνεργάτιδα. Υπάρχουν και κόντρες στη δουλειά. Εργασιακός χώρος χωρίς κόντρες δεν υπάρχει». Η σύντροφός του δεν δίστασε να σχολιάσει πως: «Είναι αυστηρός, αλλά δίκαιος».

Ο Ανδρέας Φουστάνος μίλησε και για την εικόνα στα social media εκφράζοντας τον προβληματισμό του για τις υπερβολικές επεξεργασίες στις φωτογραφίες. «Μέσα από τα social media μεταμορφώνονται και αλλάζουν την εικόνα τους, δείχνουν κάτι που δεν είναι για να εντυπωσιάσουν. Όλες οι φωτογραφίες είναι πειραγμένες. Βλέπεις δικούς σου ανθρώπους και λες, τι μεταμόρφωση, έχουν κάνει πλαστική από μόνοι τους. Δεν ξέρω πού θα οδηγήσει αυτό, πρέπει κάπου να σταματήσει», είπε χαρακτηριστικά.

Για το ενδεχόμενο τρίτου γάμου, ο Ανδρέας Φουστάνος είχε σχολιάσει σε συνέντευξη που είχε δώσει στα «Παραπολιτικά»: «Αν τύχαινε. Είµαι ανοιχτός πάντα. Όλοι οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη συντρόφου».