Ιωάννα Τούνη: Διακοπές χλιδής στη Μύκονο και μετακίνηση με θαλάσσιο ταξί για να γλιτώσει την κίνηση

Ιωάννα Τούνη και Μύκονος πηγαίνουν «σταθερά μαζί» τα περισσότερα καλοκαίρια, με την influencer και επιχειρηματία, να περνάει μεγάλα διαστήματα στο αγαπημένο της νησί. Με τον γιο και τον σύντροφό της παραθερίζει στο Νησί των Ανέμων και δείχνει να το απολαμβάνει. Την τελευταία μέρα της άνοιξης, διασκέδασαν σε ένα από τα πιο γνωστά μπαρ – εστιατόρια του νησιού.

Η Μύκονος αρχίζει να γεμίζει από τουρίστες με αποτέλεσμα η κίνηση σε ορισμένα σημεία να είναι αυξημένη. Η Ιωάννα Τούνη βρήκε τρόπο για να παρακάμψει το κυκλοφοριακό πρόβλημα. «Θαλάσσιο ταξί έχεις ξαναδεί; Θα το δεις εδώ», ακούγεται στην ανάρτησή της και όλοι μαζί μπήκαν στο σκάφος για να ξεκινήσουν.

Όπως αποκάλυψε μέσα από το προφίλ της στο Instagram, μαζί της πήρε και τον γιο της, αφού αυτή την φορά η έξοδός τους έγινε νωρίς. Μάλιστα, αποφάσισε όλη η παρέα να πάει στο μαγαζί με θαλάσσιο ταξί, για να μην χάσουν την κράτηση που είχαν κάνει.

Η γνωστή influencer ταξίδεψε στο νησί των «ανέμων» με αφορμή το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και από την ώρα που βρέθηκε εκεί ανεβάζει στιγμές της στα social media. Μάλιστα, σε μία από τις φωτογραφίες που ανέβασε η Ιωάννα Τούνη φαίνεται ότι αγόρασε – τελικά – από το εξωτερικό την τσάντα θαλάσσης των 7.000 ευρώ που είχε «ερωτευτεί».

Μερικές ώρες νωρίτερα, η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε ότι αγόρασε την τσάντα θαλάσσης των 7.000 ευρώ που είχε δει στη Βαρκελώνη και ανήκει στον οίκο Chanel, ανεβάζοντας μία φωτογραφία από την παραλία.

Σε βίντεο που δημοσίευσε την Κυριακή (31.05.2026) και αμέσως μετά αποκάλυψε τι συμβαίνει με τον γιο και τον σύντροφό της. Οι δυο τους ήταν μέσα σε μία πισίνα και έπαιζαν, με τον Πάρη να κάνει βουτιές και τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη να τον πιάνει στην αγκαλιά του.

Προ ημερών η Ιωάννα Τούνη περπάτησε στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ των Καννών και την Κυριακή 24 Μαΐου δημοσίευσε μια σειρά από νέες εικόνες στο Instagram.