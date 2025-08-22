Lifestyle

Ανδρέας Γεωργίου – Σιμώνη Χριστοδούλου: Οι τρυφερές στιγμές στην παραλία λίγο πριν αποκτήσουν το πρώτο τους παιδί

Γονείς θα γίνουν σύντομα ο Ανδρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου, καθώς περιμένουν ένα κοριτσάκι
Η Σιμώνη Χριστοδούλου και ο Ανδρέας Γεωργίου
Η Σιμώνη Χριστοδούλου και ο Ανδρέας Γεωργίου

Τον Σεπτέμβριο του 2024 ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Ανδρέας Γεωργίου και η make-up artist Σιμώνη Χριστοδούλου ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας στην Κύπρο. Πλέον το αγαπημένο ζευγάρι μετρά αντίστροφα για να κρατήσει στην αγκαλιά του την κόρη του.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό OK! ο Κύπριος σκηνοθέτης Ανδρέας Γεωργίου είχε μιλήσει για την ιδέα που είχε για τον γάμο προτού να γνωρίσει τη Σιμώνη Χριστοδούλου.

«Ως ιδέα ο γάμος με έκανε να νιώθω ότι πνίγομαι, ότι χάνω την ελευθερία μου. Μόνο με τη Σιμώνη θα μπορούσα να κάνω αυτό το βήμα, γιατί δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι ήμουν παγιδευμένος σε μια κατάσταση. Είμαστε ελεύθεροι μέσα στη σχέση μας», είχε πει.

 
 
 
 
 
Πλέον, το ζευγάρι απολαμβάνει τις τελευταίες διακοπές πριν κρατήσει στην αγκαλιά του το πρώτο του παιδί. Στη νέα του ανάρτηση ο Ανδρέας Γεωργίου δημοσίευσε στο Instagram τρυφερά στιγμιότυπα από την παραλία με τη Σιμώνη Χριστοδούλου.

Lifestyle
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
