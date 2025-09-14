Ανδρέας Κωνσταντίνου: «Έχω μεγάλες επιθυμίες, προσδοκίες, όνειρα που δεν γίνονται»

Ο γνωστός ηθοποιός Ανδρέας Κωνσταντίνου μίλησε για τον νέο του ρόλο στη νέα δραματική σειρά που θα προβληθεί στην ΕΡΤ1, με τίτλο «Μεγάλη Χίμαιρα» και αναφέρθηκε στις χίμαιρες της ζωής του.

Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης που γνωρίσαμε από την ταινία «Ουζερί Τσιτσάνης» και τη σειρά «Άγριες Μέλισσες» μίλησε ένθετο Enjoy που κυκλοφορεί με τη Δημοκρατία. Μεταξύ άλλων ο Ανδρέας Κωνσταντίνου εξήγησε και τον λόγο για τον οποίο παίρνει συχνά μέρος σε σειρές εποχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Για εμένα τελείωσαν ο ήρωας και η σειρά με το φινάλε των γυρισμάτων. Έχω φύγει ήδη από αυτόν, πάω για άλλα. Όταν φεύγει κάτι, φεύγει τελειωτικά», είπε για τον ρόλο του στη «Μεγάλη Χίμαιρα» που έχουν ολοκληρωθεί τα γυρίσματά της.

«Οι ρόλοι εποχής με επιλέγουν. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο. Ίσως με ταυτίζουν ως φυσιογνωμία με ρόλους εποχής. Εγώ δεν κοιτάω αν είναι ρόλος εποχής ή όχι. Κοιτάω αν κάτι μου αρέσει ως ρόλος, αν με συγκινεί. Κάθε φορά οι λόγοι είναι διαφορετικοί που θα με κάνουν να πω το “ναι” σε έναν ρόλο. Στη συγκεκριμένη σειρά είπα το “ναι” σε αυτόν τον ρόλο γιατί μου αρέσει το βιβλίο. Είναι το αγαπημένο μου», δήλωσε ακόμα.

Παράληλα, ο Ανδρέας Κωνσταντίνου αναφέρθηκε στις μεγάλες χίμαιρες της ζωής του, αναφέροντας: «Έχω διαρκώς. Δεν κάνω και τίποτα άλλο. Έχω μεγάλες επιθυμίες, προσδοκίες, όνειρα που δεν γίνονται. Και υπαρξιακές και ρεαλιστικές χίμαιρες».