Η Έλενα Κρεμλίδου έκανε την πρώτη της εξόρμηση στη θάλασσα, στις Κάννες

Η θερμοκρασία έχει ανέβει και πλέον το καλοκαίρι είναι – σχεδόν – γεγονός. Η Έλενα Κρεμλίδου απόλαυσε τις πρώτες της βουτιές στη θάλασσα, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού της στις Κάννες.

Η γνωστή influencer δημοσίευσε την Πέμπτη (28.05.2026) μία σειρά από φωτογραφίες της από την απόδρασή της σε παραλία της γαλλικής ριβιέρας. Η Έλενα Κρεμλίδου φορούσε ένα animal print μαγιό σε μαύρες και πορτοκαλί αποχρώσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«1η βουτιά της χρονιάς στη γαλλική ριβιέρα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Έλενα Κρεμλίδου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Elena Mariposa Kremlidou (@elena_mariposa)

Σημειώνεται ότι η Έλενα Κρεμλίδου είχε συγκλονίσει τους πάντες λόγω μίας δύσκολης υπόθεσης, καθώς είχε πέσει θύμα revenge porn σε νεαρή ηλικία.

«Δεκατέσσερα χρόνια μετά, συνεχίζω να ψάχνω ποιοι έχουν τις γυμνές μου φωτογραφίες. Είναι αυτή η ανάγκη που έχεις σε μικρότερη ηλικία να θες να αρέσεις, να γουστάρεις την πάρτη σου και να θες και άλλοι να σου πουν ότι αρέσεις. Μου έστειλε μία από αυτές τις φωτογραφίες, που δεν ήταν καν η αυθεντική, ήταν φωτογραφημένη από οθόνη, και μου είπε “αν δεν μου στείλεις μία καινούργια, από αύριο αυτή θα κυκλοφορήσει”. Πάγωσα, δεν θυμόμουν καν, όπως λέω, την ύπαρξη της φωτογραφίας και… πάγωσα, αλλά λέω εντάξει, μπορεί να μη γίνει τίποτα, μπορεί να μην… κάνει κάτι την πρώτη μέρα. Και τη δεύτερη μέρα μου ξαναστέλνει, μου λέει “τελευταία ευκαιρία”», είχε εξομολογηθεί πρόσφατα η Έλενα Κρεμλίδου για την υπόθεση του revenge porn.