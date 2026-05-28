Μιχάλης Οικονόμου: Δεν ξυπνάμε κάθε πρωί και λέμε «είμαστε μία διαφορετική οικογένεια»

Ο Μιχάλης Οικονόμου έδωσε μία νέα προσωπική εξομολόγηση και μίλησε δημοσίως για την οικογένεια που έχει δημιουργήσει με τον σύζυγό του, Γιώργο Μακρή.

Ο γνωστός ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Πέμπτη (28.05.2026) στην εκπομπή «Buongiorno» και μίλησε για όλα με τη Φαίη Σκορδά. Ο Μιχάλης Οικονόμου αναφέρθηκε στην οικογένειά του, υπογραμμίζοντας ότι είναι σαν όλες τις άλλες.

«Ακούς την καρδιά σου, κάθε γονιός ξέρει τι πονάει το παιδί του και τι το έχει αναστατώσει. Και στη δική μας οικογένεια, ισχύει, ό,τι ισχύει και για όλες τις άλλες. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Δεν ξυπνάμε κάθε πρωί και λέμε “είμαστε μία διαφορετική οικογένεια”. Είμαστε μια οικογένεια, τελείωσε», ξεκαθάρισε ο γνωστός ηθοποιός.

«Δεν ξέρω αν το είπαμε ανοιχτά για να βελτιωθεί η σχέση μας, αλλά σίγουρα δεν θα μπορούσα να βρεθώ κλεισμένος σε μια ντουλάπα. Αυτός είμαι, αυτός είναι ο σύντροφός μου. Δεν είμαστε άνθρωποι που φωνάζουμε γενικά πράγματα αλλά από την στιγμή που αυτή είναι η οικογένειά μας, δεν το αρνούμαστε», πρόσθεσε.

«Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες οικογένειες και είναι πολύ σημαντικό αυτό που έγινε για μας», ανέφερε ακόμα.

«Σίγουρα την περίοδο που ήταν να ψηφιστεί το νομοσχέδιο έπρεπε να υπάρξει μια παραπάνω ορατότητα», υπογράμμισε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο Μιχάλης Οικονόμου.

«Την πατρότητα δεν θα μπορούσα ποτέ να τη φανταστώ όπως πραγματικά είναι, γιατί δεν είναι, τελικά, ένα πράγμα. Είναι κάτι που αλλάζει, μεταλλάσσεται σε κάθε δεδομένη ηλικία του παιδιού, είναι εντελώς διαφορετικές οι προκλήσεις. Σε σημείο που τώρα, που είναι 7 χρονών ο μικρός, έχω αρχίσει και ξεχνάω ποιες ήταν οι πρώτες προκλήσεις που είχαμε όταν ήρθε στο σπίτι, όταν ήταν μωρό και τα λοιπά», είχε εξομολογηθεί σε παλαιότερη συνέντευξή του ο Μιχάλης Οικονόμου.