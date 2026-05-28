Ελένη Φουρέιρα: Στην πρώτη συναυλία μετά την εγκυμοσύνη μου έκλαιγα στο καμαρίνι, φώναζα

Η Ελένη Φουρέιρα έδωσε μία νέα συνέντευξη και αναφέρθηκε στη μητρότητα και τις αλλαγές που βίωσε μετά τη γέννα, εξαιτίας των ορμονών.

Η διάσημη pop star μίλησε στην Κόνι Μεταξά για τα νέα vidcast του Mad, με αφορμή την φετινή απονομή των Mad VMA 2026 και ένα απόσπασμα προβλήθηκε στην εκπομπή «Το πρωινό». Τα όσα είπε η Ελένη Φουρέιρα μεταδόθηκαν την Πέμπτη (28.05.2026).

«Είμαι στην πρώτη συναυλία μετά την εγκυμοσύνη μου. Ήμουν τρεις μήνες που είχα γεννήσει, οι ορμόνες μου ήτανε στον εγκέφαλο. Έκλαιγα πάρα πολύ στο καμαρίνι, φώναζα, δεν μπορούσα να διαχειριστώ τον εαυτό μου», εξομολογήθηκε η Ελένη Φουρέιρα.

«Όταν αυτό συμβαίνει και ο συνεργάτης σου δεν μπορεί αυτό το πράγμα να το καταλάβει ή να το συνειδητοποιήσει, να είναι εκεί ήρεμος μαζί σου, για μένα είναι πολύ δύσκολο να συνεργαστώ με έναν άνθρωπο που δεν καταλαβαίνει… Πρέπει να είναι μαζί μου σε όλα, και στα καλά αλλά και στις δύσκολες στιγμές. Και εννοείται πως υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι καλοί συνεργάτες», πρόσθεσε η γνωστή τραγουδίστρια.

«Δηλαδή, θα μπορούσα κι εγώ να μην ήμουν καλός συνεργάτης και να φέρομαι απαίσια. Όμως, εγώ τους σέβομαι και τους αγαπάω όλους τους συνεργάτες μου, τους έχω σαν οικογένεια», υπογράμμισε ακόμα η Ελένη Φουρέιρα.

«Η δουλειά μου με γεμίζει, είναι κάτι τεράστιο μέσα μου, που το έχω ανάγκη, δεν γίνεται να μην το κάνω, αλλιώς θα έχω κατάθλιψη. Όταν κάνεις παιδί όμως, η προτεραιότητα αλλάζει. Έχω γεμίσει τόσο πολύ από τότε που έγινα μαμά, που συνειδητοποίησα τόσα πράγματα και απλά δεν αναλώνομαι. Όταν πας σπίτι και κοιτάς το παιδί σου λες “αγάπη μου εσύ να είσαι καλά. Μη σε νοιάζει τίποτα άλλο”. Δεν με νοιάζει τίποτα άλλο», συμπλήρωσε η Ελένη Φουρέιρα.