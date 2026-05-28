Ιωάννης Απέργης: Πάντα ήμουν παρών στο πρόβλημα του πατέρα μου με τον αλκοολισμό

Μία συνέντευξη από καρδιές έδωσε ο Ιωάννης Απέργης και αναφέρθηκε στο πρόβλημα που αντιμετώπισε στο παρελθόν ο πατέρας του με τον αλκοολισμό.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε στην Πέννυ Καβέτσου και στην εκπομπή Bedtime Stories και αναφέρθηκε στις αναμνήσεις που έχει από τον αγαπημένο του παππού που δε βρίσκεται πια στη ζωή. Επίσης, ο Ιωάννης Απέργης δήλωσε η τέχνη και ο αθλητισμός τον κράτησαν μακριά από τις εξαρτήσεις.

«Απομάκρυνα τον μεγάλο γιο μου από το θέατρο γιατί δεν του έκανε καλό. Ήθελε να βγαίνει μαζί μου στην υπόκλιση, πράγμα που δεν είναι φυσιολογικό. Έκλαιγε για να βγαίνει μαζί μου στην υπόκλιση. Αν θέλει να γίνει ηθοποιός επειδή το λέει συνέχεια να πάει σε μία σχολή και να αλλάξει το επίθετο μου. Είναι δύσκολο να έχει το ίδιο όνομα, γιατί θα έχει να διαχειριστεί την σύγκριση που γίνεται κάθε μέρα, να βρει δουλειά, να αποδεικνύει αν είναι καλός συνέχεια και να λένε έλα μωρέ τον έβαλε ο μπαμπάς στη δουλειά», δήλωσε ο Ιωάννης Απέργης για τον θαυμασμό που δείχνει ο μεγαλύτερος από τους τρεις γιους του για το επάγγελμά του.

Παράλληλα μίλησε και για το πρόβλημα που είχε ο πατέρας του με τον αλκοολισμό του πατέρα του, υπογραμμίζοντας: «Με λίγα λόγια… ή θα γίνεις το ίδιο με εξαρτήσεις ή θα προσπαθείς να βρεις φως απ’ όλο αυτό. Εμένα η τέχνη και ο αθλητισμός να ήταν αυτά που με τράβηξαν να ξεχνιέμαι. Με θυμάμαι να χορεύω σε ομάδες παραδοσιακούς χορούς, να ασχολούμαι με το τραγούδι, ανακάλυψα τότε και το internet και τα καραόκε».

«Πάντα ήμουν παρών στο πρόβλημα, μέχρι που λύθηκε και τα καταφέραμε. Η υπομονή της μάνας μου γενικότερα, έχει να κάνει πάρα πολύ με την οικογένεια στο να δίνει βάσεις στα παιδιά. Με όλα αυτά που μας γαλούχησε η μάνα μου το είχα και με τις γυναίκες και πώς να φέρομαι. Η μάνα μού έμαθε πως πρέπει να φέρομαι σε όλες τις καταστάσεις. Δεν παρατάω τίποτα. Δεν μπορείς να διαβάσεις, δεν μπορείς να δημιουργήσεις, δεν μπορείς να κάνεις πράγματα, σχέσεις. Η πολιτεία είναι έτσι που τους αφήνει αυτούς τους ανθρώπους να πίνουν αβέρτα, όπου θέλουν. Πρέπει και οι εκπομπές να ασχοληθούν λίγο», εξομολογήθηκε ακόμα ο Ιωάννης Απέργης.

Παράλληλα, ο Ιωάννης Απέργης αναφέρθηκε και με λόγια αγάπης στον παππού του και στις αναμνήσεις που έχει. Μάλιστα, συγκινήθηκε μιλώντας για εκείνον.

«Θυμάμαι όταν τρώγαμε τα μεσημέρια με τον παππού μου, τώρα το κάνω και εγώ με τους γιους μου τις Κυριακές, όσες Κυριακές μπορώ. Θυμάμαι τον παππού μου, τη μυρωδιά του, τα ρούχα του, το δέρμα του, τα πράγματα του, το πορτοφόλι του…

Τα έχω όλα στο σπίτι φυλαγμένα και πάω και τα μυρίζω. Εκεί άκουσα απίστευτες ιστορίες… Εγώ δεν τους πρόλαβα πολύ, εκεί που ήθελα να τους προλάβω, μου έφυγε. Και με το που βγήκα στο θέατρο, είπα να τον είχα από κάτω να του πω “ότι αυτή είναι η συνέχεια της ιστορίας σου”. Ήταν καλός άνθρωπος ο παππούς μου και δεν είχε περάσει καλά στη ζωή του», εξομολογήθηκε ο γνωστός ηθοποιός.