Ανδρομάχη – Γιώργος Λιβάνης: Η αναγγελία του γάμου τους σε κτήμα στο Κορωπί

Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης έχουν καταφέρει να βρουν την ευτυχία ο ένας στο πρόσωπο του άλλου, δημιουργώντας μία υπέροχη οικογένεια. Σύντομα ετοιμάζονται να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας αλλά και να βαφτίσουν τον αγοράκι τους.

Η αναγγελία του γάμου τους δημοσιεύτηκε σε εφημερίδα με το ζευγάρι να δίνει ραντεβού για το διπλό μυστήριο στις 5 Οκτωβρίου. Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης κάνουν ό,τι χρειάζεται ώστε τα πάντα να είναι όπως επιθυμούν.

«Ο Λιβάνης Γεώργιος – Παναγιώτης του Γερασίμου και της Αθανασίας, το γένος Ζάρα, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Χαϊδάρι Αττικής, και η Δημητροπούλου Ανδρομάχη του Δημητρίου και της Αγγελικής, το γένος Διονυσοπούλου, που γεννήθηκε στο Ζίγκεν της Γερμανίας και κατοικεί στο Χαϊδάρι Αττικής, πρόκειται να τελέσουν τον γάμο τους στο Κορωπί Αττικής» αναγράφεται στην αναγγελία.

Σε ερώτηση για το πώς της έκανε πρόταση γάμου ο Γιώργος Λιβάνης, η Ανδρομάχη είχε απαντήσει στη Σάσα Σταμάτη και στη Secret των Παραπολιτικών: «Ήμασταν διακοπές στην Πάφο, στην Κύπρο και ετοιμαζόμασταν να φάμε με τους φίλους μας σε μια ωραία παραλία. Ήταν ηλιοβασίλεμα και ετοιμαζόμασταν να φάμε και κάπως έγινε και ενώ πηγαίναμε όλοι μαζί να ποζάρουμε στο ηλιοβασίλεμα, τελικά μείναμε οι δυο μας και γονάτισε και μου έκανε την πρόταση, λέγοντάς μου ‘‘θα με παντρευτείς;’’. Και φυσικά είπα ‘‘ναι’’».

Η ημερομηνία του διπλού μυστηρίου είναι η Κυριακή 5 Οκτωβρίου του 2025, στο εκκλησάκι του κτήματος Majestic, στην περιοχή του Κορωπίου. Μάλιστα, ο γάμος αναμένεται να τελεστεί απογευματινή ώρα, ενώ ήδη οι δύο τραγουδιστές έχουν ξεκινήσει τις προετοιμασίες.

«Και ξεχωριστά ο καθένας ήθελε να γίνει μπαμπάς και μαμά και όταν βρεθήκαμε και γίναμε ζευγάρι θέλαμε πάρα πολύ να γίνουμε γονείς. Αλλά δεν το είχαμε σχεδιάσει, λέγαμε ότι θα έρθει σε δύο χρόνια. Ήρθε πάνω στον έρωτα τον έντονο και το έκανε ακόμα πιο ξεχωριστό. Είναι ένα μωράκι που περνάς καλά μαζί του, είναι πολύ επικοινωνιακός. Θα τον πούμε σίγουρα Γεράσιμο από τον μπαμπά του Γιώργου και θέλω και ένα δεύτερο όνομα να του δώσουμε, πιο μικρό», είχε εξομολογηθεί η Ανδρομάχη σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

«Ο Γιώργος είναι καλύτερος πατέρας από όσο περίμενα. Είναι πολύ καλός με τα παιδιά, τρελαίνεται μαζί τους. Με έχει αλλάξει η μητρότητα, ήμουν πάρα πολύ χαλαρή, είμαι περισσότερο τώρα αλλά μου έχουν βγει κάποιες μικρές φοβίες», είχε δηλώσει ακόμα η τραγουδίστρια.