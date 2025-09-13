Ανδρομάχη και Γιώργος Λιβάνης γιόρτασαν τα πρώτα γενέθλια του γιου τους: «Θεέ μου, σ’ ευχαριστούμε γι’ αυτήν την ευλογία»

Το πρώτο κεράκι της τούρτας του, έσβησε την Παρασκευή (12.09.2025) ο γιος της Ανδρομάχης και του Γιώργου Λιβάνη. Το γνωστό ζευγάρι γιόρτασε τα γενέθλια του παιδιού του, με την γνωστή τραγουδίστρια να ανεβάζει μία τρυφερή ανάρτηση στα social media.

Η τραγουδίστρια ανέβασε μία φωτογραφία με τον γιο της και έγραψε λίγα λόγια στη λεζάντα για τον μονάκριβο γιο που απέκτησε με τον Γιώργο Λιβάνη, στις 12 Σεπτεμβρίου του 2024. Η Ανδρομάχη ευχαρίστησε τον Θεό για την ευλογία που νιώθει και είπε αμέτρητα «σ’ αγαπώ» στο παιδί της.

Στη φωτογραφία φαίνεται η Ανδρομάχη να κρατά στην αγκαλιά της τον γιο της.

«Χαρά μου, φως μου, πλασματάκι μου καλόψυχο και τρυφερό χρόνια σου πολλά και καλά, γεμάτα αγάπη και υπέροχες στιγμές. Ερωτάκι μου μικρούλικο δεν το πιστεύω πώς πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος από την ημέρα που σε πήραμε για πρώτη φορά αγκαλιά. Είσαι τα πάντα, όλα, όλος ο κόσμος, η γη και ο ουρανός. Σ’ ευχαριστώ που είμαι η μανούλα σου. Θεέ μου, σ’ ευχαριστούμε γι’ αυτήν την ευλογία. Σε λατρεύουμε μωράκι μου. Γιώργο Λιβάνη, το παιδάκι μας».