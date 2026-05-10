Συναυλία Metallica στο ΟΑΚΑ: Το «πάρτι» εκείνων που δεν βρήκαν εισιτήριο και σκαρφάλωσαν για να βλέπουν

Το ΟΑΚΑ αποδείχθηκε μικρό για να χωρέσει τους θαυμαστές των Metallica που έδωσαν μια μοναδική συναυλία το Σάββατο 9 Μαΐου. Δεκάδες άτομα έμειναν εκτός, ωστόσο βρήκαν τρόπους για να το απολαύσουν. Άκουγαν τα εμβληματικά κομμάτια του συγκροτήματος και έστησαν το δικό τους πάρτι έξω από τις πύλες του γηπέδου.

Ορισμένοι με μπύρες χόρευαν στους εξωτερικούς χώρους ενώ άλλοι είχαν σκαρφαλώσει, όπως φαίνεται στο επόμενο βίντεο, για να βλέπουν ένα μέρος από τα όσα συνέβαιναν στα ενδότερα του ΟΑΚΑ. Η συναυλία των Metallica ξεκίνησε με εκρηκτική ενέργεια, περιλαμβάνοντας διαχρονικούς ύμνους όπως τα «For Whom the Bell Tolls», «Enter Sandman» και «Master of Puppets», ενώ δεν έλειψαν και οι νέες επιτυχίες από το άλμπουμ «72 Seasons».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο James Hetfield, ιδιαίτερα επικοινωνιακός, δήλωσε συγκινημένος από την υποδοχή της «ελληνικής οικογένειας», όπως συχνά αποκαλεί τους θαυμαστές του συγκροτήματος. Η κορυφαία στιγμή της βραδιάς, που προκάλεσε ντελίριο ενθουσιασμού, ήρθε κατά τη διάρκεια του καθιερωμένου πλέον «doodle» (αυτοσχεδιασμού) των Robert Trujillo και Kirk Hammett.

Τιμώντας την ελληνική φιλοξενία, το δίδυμο εξέπληξε το κοινό παίζοντας: Τον «Ζορμπά» του Μίκη Θεοδωράκη, κάνοντας ολόκληρο το ΟΑΚΑ να συντονίζει τα βήματά του στους ήχους της θρυλικής σύνθεσης.

Σε μια κίνηση-ματ που αναγνώρισε την εγχώρια ροκ σκηνή, το συγκρότημα απέδωσε, αμέσως μετά, ένα από τα κλασικά κομμάτια του συγκροτήματος του Γιάννη Αγγελάκα «Τρύπες», το «Δεν χωράς πουθενά», με τους παρευρισκόμενους να τραγουδούν τους στίχους σε μια σπάνια στιγμή σύνδεσης της παγκόσμιας metal σκηνής με το ελληνικό post-punk.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το κοινό είχε την ευκαιρία να βιώσει τη φουτουριστική in-the-round σκηνή, μια κυκλική κατασκευή στο κέντρο του σταδίου που επέτρεπε στους θεατές να βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από τους James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett και Robert Trujillo. Το περιβόητο «Snake Pit» στο κέντρο της σκηνής πρόσφερε μια μοναδική εμπειρία στους πιο φανατικούς της μπάντας.

«Ξυπνήστε, Αθήνα. Σήμερα θα δείτε τους Metallica», είχαν γράψει το πρωί στον επίσημο λογαριασμό του συγκροτήματος στο Instagram. Και η Αθήνα άκουσε, ξύπνησε και γέμισε το ΟΑΚΑ με περίπου 85.000 θεατές που τραγουδούν και χορεύουν στους ρυθμούς των Metallica.