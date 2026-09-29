Ανδρομάχη: «Ρωτάνε κάτι που απλά δεν θέλω να απαντήσω» – Το νέο της σχόλιο για τις φήμες περί χωρισμού της

Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης έχουν βρεθεί στο επίκεντρο έντονων φημών χωρισμού το τελευταίο διάστημα, με τους δύο τραγουδιστές να δέχονται σχετικές ερωτήσεις σε κάθε δημόσια εμφάνιση που πραγματοποιούν. Η 31χρονη ξεκαθαρίζει πως δεν επιθυμεί να δίνει τροφή για συζητήσεις με τα προσωπικά της. Επαναλαμβάνει πως αυτά δεν αφορούν τον κόσμο.

Σε ανάρτηση που έκανε το βράδυ της Δευτέρας (28-09-2026), η Ανδρομάχη κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος. Έγραψε πως η ευγένεια είναι στην φύση της, τονίζοντας ότι 10 δημοσιογράφοι δεν θα καταφέρουν να πάρουν όποια απάντηση θέλουν, από την στιγμή που δεν το επιθυμεί η ίδια.

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Από την πλευρά του, ο Γιώργος Λιβάνης είχε δώσει προ ημερών μια πιο αινιγματική απάντηση σε σχετική ερώτηση της εκπομπής «Το Πρωινό». Απέφυγε να διαψεύσει κατηγορηματικά την κρίση στη σχέση τους, αρκούμενος στο να δηλώσει: «Όταν έρθει η ώρα θα τα πούμε».

Στη νέα της ανάρτηση, η Ανδρομάχη έγραψε: «ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ ΠΑΝΤΟΤΕ αντιμετωπίζω τους ΠΑΝΤΕΣ με ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΥΓΕΝΕΙΑ… Είναι στην φύση μου η ευγένεια, δεν μπορώ να κάνω αλλιώς! Επίσης να με εκνευρίσει και να με βγάλει εκτός εαυτού δεν μπορεί οριακά τίποτα… Οπότε σίγουρα δεν θα το κατάφερναν 10 δημοσιογράφοι, που ρωτάνε κάτι που απλά δεν θέλω να απαντήσω!».

Παρά την παραφιλολογία, το ζευγάρι εθεάθη προ ημερών μαζί στο Θέατρο Άλσος, όπου η Ανδρομάχη βρέθηκε για να στηρίξει τον σύντροφό της, με τους δυο τους να φωτογραφίζονται μάλιστα μαζί, γεγονός που για πολλούς λειτούργησε ως μια πρώτη προσπάθεια να κατευναστούν οι φήμες.