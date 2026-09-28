Lifestyle

Σελίν Ντιόν: Εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά στην επίδειξη της L’Oréal, ανοίγοντας την εβδομάδα μόδας του Παρισιού

Ενδέχεται να κάνει ξανά μια εμφάνιση, εάν το επιτρέψει το πρόγραμμά της, στις επιδείξεις των Dior, Tom Ford, Schiaparelli ή Givenchy
REUTERS
REUTERS / Sarah Meyssonnier
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

«I’m alive»: Η Σελίν Ντιόν έκανε το βράδυ της Δευτέρας (28/9/26) μια απρόσμενη εμφάνιση στην επίδειξη μόδας της L’Oréal στον Πύργο του Άιφελ, με την οποία άνοιξε η εβδομάδα μόδας του Παρισιού.

Φορώντας ένα μακρύ, εφαρμοστό φόρεμα, η Σελίν Ντιόν ανέβηκε στην πασαρέλα στο τέλος της επίδειξης και τραγούδησε, καταχειροκροτούμενη από το κοινό.

Με πλατύ χαμόγελο και λυτά μαλλιά, η Σελίν Ντιόν ερμήνευσε μια από τις παλιές, μεγάλες επιτυχίες της, το «I’m alive». Στη συνέχεια, ανέβηκαν μαζί της στην πασαρέλα άλλες «πρέσβειρες» της L’Oréal, όπως η Βαϊόλα Ντέιβις, η Σιμόν Άσλεϊ, και η Εύα Λονγκορία.

Η ντίβα από το Κεμπέκ ξεκίνησε στις 12 Σεπτεμβρίου μια σειρά 26 συναυλιών στο Παρίσι. Οι πρώτες 16 θα δοθούν μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου και οι υπόλοιπες τον Μάιο του 2027.

Η εβδομάδα μόδας του Παρισιού, όπου παρουσιάζονται οι προτάσεις των οίκων μόδας για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2027, θα διαρκέσει μέχρι τις 6 Οκτωβρίου. Η Σελίν Ντιόν ενδέχεται να κάνει ξανά μια εμφάνιση, εάν το επιτρέψει το πρόγραμμά της, στις επιδείξεις των Dior, Tom Ford, Schiaparelli ή Givenchy.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
306
183
123
113
94
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo