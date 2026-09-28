Σελίν Ντιόν: Εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά στην επίδειξη της L’Oréal, ανοίγοντας την εβδομάδα μόδας του Παρισιού

«I’m alive»: Η Σελίν Ντιόν έκανε το βράδυ της Δευτέρας (28/9/26) μια απρόσμενη εμφάνιση στην επίδειξη μόδας της L’Oréal στον Πύργο του Άιφελ, με την οποία άνοιξε η εβδομάδα μόδας του Παρισιού.

Φορώντας ένα μακρύ, εφαρμοστό φόρεμα, η Σελίν Ντιόν ανέβηκε στην πασαρέλα στο τέλος της επίδειξης και τραγούδησε, καταχειροκροτούμενη από το κοινό.

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Με πλατύ χαμόγελο και λυτά μαλλιά, η Σελίν Ντιόν ερμήνευσε μια από τις παλιές, μεγάλες επιτυχίες της, το «I’m alive». Στη συνέχεια, ανέβηκαν μαζί της στην πασαρέλα άλλες «πρέσβειρες» της L’Oréal, όπως η Βαϊόλα Ντέιβις, η Σιμόν Άσλεϊ, και η Εύα Λονγκορία.

Céline Dion on L’Oreal ’s Défilé 2026 pic.twitter.com/fSG9z6oq7C — Celine Dion Trends (@celinetrends) September 28, 2026

Η ντίβα από το Κεμπέκ ξεκίνησε στις 12 Σεπτεμβρίου μια σειρά 26 συναυλιών στο Παρίσι. Οι πρώτες 16 θα δοθούν μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου και οι υπόλοιπες τον Μάιο του 2027.

Η εβδομάδα μόδας του Παρισιού, όπου παρουσιάζονται οι προτάσεις των οίκων μόδας για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2027, θα διαρκέσει μέχρι τις 6 Οκτωβρίου. Η Σελίν Ντιόν ενδέχεται να κάνει ξανά μια εμφάνιση, εάν το επιτρέψει το πρόγραμμά της, στις επιδείξεις των Dior, Tom Ford, Schiaparelli ή Givenchy.