Η Ιωάννα Τούνη και τα αγγλικά της στο Παρίσι: «Η ντροπή μου χάθηκε όταν με κάλεσε η Louis Vuitton σε event» 

Η Ιωάννα Τούνη κατάφερε να μαγνητίσει εκ νέου τα βλέμματα στα social media, με αφορμή ένα χιουμοριστικό βίντεο για τα αγγλικά της κατά τη διάρκεια παραμονής της στο Παρίσι, μετά από επίσημη πρόσκληση του οίκου Louis Vuitton για ένα παγκόσμιο private event. Η επιχειρηματίας δεν δίαστασε να αυτοσαρκαστεί. Το «τρολάρισμα» πάντως ξεκίνησε από τον κολλητό της φίλο, Στηβ Τούμπα, ο οποίος ανέβασε ένα απολαυστικό βίντεο στο TikTok και το Instagram.

Στο βίντεο από το Παρίσι κρυφακούει την Ιωάννα Τούνη να προσπαθεί να συνεννοηθεί στα αγγλικά για ένα τσαλακωμένο ρούχο και τη σατιρίζει γράφοντας με χιούμορ: «Όταν κρυφακούς στα προφορικά για το Lower» και αναρωτιέται αστειευόμενος αν αυτό που ακούει είναι «greek idiomatism».

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Η Ιωάννα Τούνη αντιμετώπισε την κατάσταση με χιούμορ. Μάλιστα, δημοσίευσε ένα σχετικό βίντεο στο Instagram, γράφοντας χαρακτηριστικά στη λεζάντα: «Η ντροπή για τα αγγλικά χάθηκε όταν με κάλεσε η Louis Vuitton σε παγκόσμιο private event της στο Παρίσι! ΑΝΤΙΟ ΖΩΗΗΗΗ».

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο προκάλεσε γέλιο ακριβώς επειδή και η Ιωάννα Τούνη δεν διστάζει να αυτοσαρκαστεί και να δείξει μια πιο αυθόρμητη πλευρά της μακριά από το προσεγμένο περιεχόμενο που συνήθως μοιράζεται στα social media.

Τα σχόλια από τους followers της κάτω από τα συγκεκριμένα στιγμιότυπα είχαν αρκετό δόση χιούμορ, με ορισμένους να αποθεώνουν τον αυθορμητισμό της Ιωάννας Τούνη.

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Η γνωστή influencer μοιράστηκε την Κυριακή (27.09.2026) το φωτογραφικό άλμπουμ του από την εξόρμησή της, στη γαλλική πρωτεύουσα, όπου πρόσφατα άνοιξε μία επιχείρηση με κρουασάν. Η Ιωάννα Τούνη συνδύασε δουλειά και διασκέδαση και επισκέφθηκε με τον γιο της όλα τα κορυφαία αξιοθέατα της πόλης, όπως το Λούβρο και τον πύργο του Άιφελ.

Μάλιστα, μοιιράστηκε με τους ακόλουθούς της στο Instagram, αρκετές φωτογραφίες και βίντεο από τις βόλτες τους. Ενώ μια ημέρα νωρίτερα είχε ανεβάσει εικόνες από το πολυτελές ξενοδοχείο που της έκλεισε ο οίκος Louis Vuitton, όπως είπε η influencer.

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