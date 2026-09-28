Μαντόνα: Η εμφάνισή της στα βραβεία του MTV ανησύχησε τους θαυμαστές της

Μπορεί η Μαντόνα να πρωταγωνίστησε για ακόμη μία φορά στα βραβεία MTV VMA, ωστόσο σε μια δεύτερη «ανάγνωση» της εμφάνισής της πολλοί ήταν οι θαυμαστές της σε ολόκληρο τον κόσμου, που ανησύχησαν με τις κινήσεις και τη συμπεριφορά της 68χρονης σταρ.

Η Μαντόνα που αναδείχθηκε «καλλιτέχνης της χρονιάς» και μοιράστηκε τη σκηνή με την Σαμπρίνα Κάρπεντερ ερμηνεύοντας το τραγούδι που συνυπογράφει με την Κάρπεντερ, «Bring Your Love», υπήρχαν στιγμές που έδειχνε αποπροσανατολισμένη στη σκηνή ενώ αυτό συνεχίστηκε και στα παρασκήνια.

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Άνθρωποι που γνωρίζουν καλά την «βασίλισσα της ποπ» είπαν στο «Naughty But Nice» ότι ανησυχούν πραγματικά για εκείνη…

Actuación completa de Madonna con Sabrina Carpenter & Charli XCX + cameos especiales en los #VMAspic.twitter.com/0MTqgMNWEE — Samantha Ballentines (@SamanthaBallent) September 28, 2026

Κατά την παραλαβή του βραβείου για την «Καλύτερη Χορευτική Εμφάνιση», παραδέχτηκε ότι δεν είχε «σαφή εικόνα» για το λόγο που της απονεμήθηκε το βραβείο.

GIRL, IS MADONNA DRUNK? SHE DOESN’T EVEN KNOW WHAT THE AWARD IS FOR 😭I LOVE HER😭#VMAs pic.twitter.com/ofqWDnU0Jx — ᵖˡˢErika lvs lu; DIRTY BLONDE ERA (@erikacanulku) September 28, 2026

Στα παρασκήνια, πηγές από το περιβάλλον της, την περιέγραψαν ως ασταθή και σα να μην ήταν ο εαυτός της.

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«Φαινόταν αποσυντονισμένη, μπερδεμένη, αβέβαιη και, σε ορισμένες στιγμές, σαν να μην ήξερε ακριβώς πού βρισκόταν», ανέφερε μια πηγή από τα παρασκήνια. «Δεν ήταν ότι η Μαντόνα φερόταν δύσκολα ή εκκεντρικά. Ο κόσμος ανησυχούσε».

La satánica Madonna, de 68 años, usa corsé y lencería mientras está en el escenario en los MTV VMA’s, pareciendo arrastrar las palabras.



La cantante fue nombrada Artista del Año 2026 en los premios después de vencer a Taylor Swift y Ariana Grande.🎯 pic.twitter.com/IBHrHYfHRv — 🌐EL GRAN DESPERTAR🌐 (@destapandolose1) September 28, 2026

Πηγές αποδίδουν το πρόβλημα σε μια καθυστέρηση της μετάδοσης που προκλήθηκε από έναν αγώνα ποδοσφαίρου που ξεπέρασε το προβλεπόμενο χρόνο. Η Μαντόνα είχε ετοιμαστεί να εμφανιστεί νωρίτερα αλλά στη συνέχεια της είπαν να περιμένει.

«Αυτή η καθυστέρηση 15 λεπτών την έβγαλε εντελώς εκτός εαυτού», είπε μια πηγή από το εσωτερικό του περιβάλλοντός της. «Ήταν έτοιμη και ξαφνικά εξοργίστηκε. Μετά από αυτό, όλα φάνηκαν να ξετυλίγονται».

Πηγές αναφέρουν ότι η ομάδα της κράτησε τους ανθρώπους μακριά της, όχι για λόγους ασφαλείας, αλλά λόγω ανησυχίας για την κατάστασή της. «Φαινόταν κοκκινισμένη και ζαλισμένη», είπε κάποιος. «Ταλαντευόταν μπρος-πίσω προς τη θέση της στο κοινό για να παραλάβει τα βραβεία. Άνθρωποι που συνεργάζονται μαζί της εδώ και χρόνια δεν την είχαν ξαναδεί έτσι».

Πολλά σχόλια προκάλεσε επίσης το γεγονός ότι κάποια στιγμή ενώ ακουγόταν να τραγουδάει η Μαντόνα, σε κοντινό πλάνο φάνηκε ότι εκείνη δεν κουνούσε καν τα χείλη της.

Παρόλα αυτά, κέρδισε επτά βραβεία εκείνο το βράδυ. «Η Μαντόνα μπορεί να είναι απαιτητική, θυμωμένη και απρόβλεπτη, αλλά αυτή τη φορά ήταν διαφορετικό», πρόσθεσε η πηγή.

«Κάτι φαινόταν να μην πάει καλά. Όσοι νοιάζονται γι’ αυτήν ανησυχούν».