Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Η τρυφερή ανάρτηση για την ημέρα που έμαθε ότι ήταν έγκυος

Συγκινεί η Μαριαλένα Ρουμελιώτη. Η πρώην παίκτρια του Survivor έγινε για πρώτη φορά μητέρα και με τον σύντροφό της και άλλοτε «survivor», Σάκη Κατσούλη, πλέουν σε πελάγη ευτυχίας.

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη διανύει μία από τις πιο ξεχωριστές περιόδους της ζωής της, έχοντας στο πλευρό της τον Σάκη Κατσούλη, καθώς το ζευγάρι πριν λίγους μήνες απέκτησε το πρώτο του παιδί.

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Η πρώην παίκτρια του Survivor έκανε μία ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, γυρίζοντας τον χρόνο ακριβώς έναν χρόνο πίσω, στην ημέρα που έμαθε πως ήταν έγκυος.

Η ίδια περιέγραψε με λόγια γεμάτα συναίσθημα πώς βίωσε εκείνη την περίοδο, από την πρώτη στιγμή που έμαθε ότι μέσα της μεγαλώνει το μωρό τους μέχρι σήμερα.

«Ακριβώς πριν έναν χρόνο έμαθα ότι μέσα μου μεγάλωνε η πιο όμορφη αλλαγή της ζωής μας. Από εκείνη τη μέρα ξεκίνησε ένα ταξίδι που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Εβδομάδα με την εβδομάδα, σε ένιωθα όλο και πιο κοντά μου και μαζί σου όλα έμοιαζαν σιγά σιγά διαφορετικά. Σήμερα, έναν χρόνο μετά, σε κρατάω στην αγκαλιά μου και ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω πόσο γρήγορα πέρασαν όλα…».

«… Κοιτάζω αυτές τις εικόνες και βλέπω μια εκδοχή του εαυτού μου που άλλαζε λίγο λίγο, χωρίς να ξέρει ακόμα πόσο πολύ θα άλλαζε τελικά όλη της η ζωή. Και μετά ήρθες εσύ. Και ξαφνικά όλα απέκτησαν άλλο νόημα. Ένας χρόνος από τη μέρα που έμαθα ότι υπάρχεις. Και σήμερα είσαι ολόκληρος ο κόσμος μας», έγραψε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη.