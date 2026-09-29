Η Κατερίνα Λιόλιου ερμήνευσε στο Βεάκειο το «Δι’ Ευχών» που συνδέθηκε με τη φωνή της Χαρούλας Αλεξίου

Η Κατερίνα Λιόλιου έδειξε ακόμα μια φορά το ερμηνευτικό της εύρος καθώς «άνοιξε» τη συναυλία της στο Βεάκειο του Πειραιά με το «Δι’ Ευχών».

Πλαισιωμένη από παιδική χορωδία, η Κατερίνα Λιόλιου επέλεξε το θρυλικό «Δι’ Ευχών», σε μουσική Νίκου Αντύπα και στίχους Λίνας Νικολακοπούλου, που ερμήνευσε πρώτη η Χάρις Αλεξίου, για το ξεκίνημα της ετήσιας φιλανθρωπικής συναυλίας της Ιερας Μητρόπολης Πειραιώς, το βράδυ της Δευτέρας (28-09-2026).

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Η ερμηνεία της Κατερίνας Λιόλιου κέρδισε τις εντυπώσεις και απέσπασε θερμό χειροκρότημα από το κοινό στο κατάμεστο Βεάκειο θέατρο, ενώ έγινε αμέσως θέμα συζήτησης στα social media με κολακευτικά σχόλια.

Το «Δι’ Ευχών» είναι ένα από τα πιο εμβληματικά και επιτυχημένα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας, σε ερμηνεία της Χάρις Αλεξίου. Κυκλοφόρησε το 1992 στον ομότιτλο δίσκο, ο οποίος σηματοδότησε μια σπουδαία στροφή στον ήχο της ερμηνεύτριας, συνδυάζοντας το έντεχνο λαϊκό με τη δυτική ποπ-ροκ ενορχήστρωση και τα ηλεκτρονικά στοιχεία.

Η φράση «Δι’ ευχών των αγίων πατέρων ημών…» είναι η γνωστή απόλυση της Θείας Λειτουργίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Η Λίνα Νικολακοπούλου την ενέταξε ιδιοφυώς στο ρεφρέν, παντρεύοντας τη θρησκευτική κατάνυξη με έναν βαθιά επίγειο, ερωτικό και υπαρξιακό πόνο.

Το 2001, η διάσημη Καναδή τραγουδίστρια Alannah Myles (γνωστή παγκοσμίως για τη super επιτυχία “Black Velvet”) διασκεύασε το «Δι’ Ευχών» στα αγγλικά με τίτλο «Like Flames», συμπεριλαμβάνοντάς το στο άλμπουμ της Myles & More.

