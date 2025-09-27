Άννα Κανδύλη για Γιώργο Μαζωνάκη: «Καλό θα ήταν όλες αυτές οι λεπτομέρειες να μην είχαν βγει στο φως της δημοσιότητας»

Για την εικόνα της σημερινής τηλεόρασης, τα νούμερα τηλεθέασης αλλά την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη μίλησε η δημοσιογράφος Άννα Κανδύλη.

Η Άννα Κανδύλη παραχώρησε νέες δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» και τον δημοσιογράφο Σπύρο Ραφαήλ Κεραμίδα το μεσημέρι του Σαββάτου (27.09.2025) στον Alpha και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Πιστεύω ότι δεν είναι όλοι για όλα. Τα τελευταία χρόνια, βέβαια, τα έχουμε μπλέξει λίγο και νομίζω ότι έχουμε μπλέξει μ’ αυτόν τον τρόπο και τον τηλεθεατή. Θα έλεγα ότι είναι αρκετές πια οι εκπομπές και θέλει χρόνο που να κάτσει και ο κάθε τηλεθεατής», δήλωσε αρχικά η έμπειρη δημοσιογράφος του δικαστικού ρεπορτάζ.

«Φυσικά τα κοιτάμε τα νούμερα τηλεθέασης, όλοι τα κοιτάμε, αλλά το θέμα είναι να μην είμαστε δούλοι αυτών των αριθμών. Εγώ πιστεύω ότι ο τηλεθεατής ανταμείβει τις καλές δουλειές. Ίσως όχι αμέσως, ίσως με τον χρόνο του», παραδέχτηκε στη συνέχεια.

Τέλος, όσον αφορά την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, η Άννα Κανδύλη υπογράμμισε ότι δεν θα έπρεπε να έχουν δει το φως της δημοσιότητας τόσες πολλές λεπτομέρειες.

«Θεωρώ πως είναι μια προσωπική υπόθεση που καλό θα ήταν όλες αυτές οι λεπτομέρειες – που δεν νομίζω ότι προσφέρουν κάτι – να μην είχαν βγει στο φως της δημοσιότητας», σημείωσε.

Εν τω μεταξύ, λίγο πριν από την έναρξη του νέου κύκλου του «The Voice» ο Γιώργος Μαζωνάκης πόζαρε ημίγυμνος, φορώντας μόνο μία πετσέτα.