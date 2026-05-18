Η Δέσποινα Βανδή έγινε νονά – Στο πλευρό της ο Βασίλης Μπισμπίκης

Η Δέσποινα Βανδή έζησε μια πολύ ξεχωριστή στιγμή το απόγευμα της Κυριακής 17 Μαΐου, καθώς έγινε νονά στην κόρη στενού φιλικού της ζευγαριού. Στο πλευρό της βρέθηκε και ο Βασίλης Μπισμπίκης, με τον οποίο έφτασαν μαζί στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης για τη βάφτιση.
Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης κράτησαν χαμηλούς τόνους κατά τη διάρκεια της τελετής, η οποία πραγματοποιήθηκε σε πολύ ζεστό και οικογενειακό κλίμα. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν λίγοι συγγενείς και στενοί φίλοι του ζευγαριού, ενώ το «παρών» έδωσε και η Μελίνα Νικολαΐδη.
Η γνωστή τραγουδίστρια μοιράστηκε στιγμές από τη βάφτιση μέσα από τα social media, ενώ το απόγευμα της Δευτέρας 18 Μαΐου τόσο η ίδια όσο και η κόρη της ανέβασαν τις επίσημες φωτογραφίες από τη σημαντική αυτή ημέρα.
Μετά το τέλος της βάφτισης ακολούθησε δεξίωση στον Αστέρα Βουλιαγμένης, όπου οι καλεσμένοι συνέχισαν τη γιορτή σε χαλαρό και ευχάριστο κλίμα. Η βραδιά είχε πολλή μουσική, χαμόγελα και όμορφες στιγμές για όλους τους παρευρισκόμενους.
Η Δέσποινα Βανδή δεν δίστασε μάλιστα να πάρει το μικρόφωνο και να τραγουδήσει μεγάλες επιτυχίες της, χαρίζοντας ξεχωριστές στιγμές στους φίλους και την οικογένεια που βρέθηκαν εκεί.