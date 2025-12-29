Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους για δίκη Πέτρου Φιλιππίδη: Τρεις άλλες γυναίκες πέρασαν τα πάνδεινα στο δικαστήριο

Για τη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη και τον τρόπο που διαχειρίστηκε η ίδια τη συγκεκριμένη υπόθεση, μίλησε μεταξύ άλλων, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ένθετο «Real life» και τη δημοσιογράφο Κορύνα Μανταγαρη.

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους τόνισε μεταξύ άλλων ότι νιώθει δικαιωμένη για τον τρόπο που εξελίχθηκε η πολύκροτη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη. Παράλληλα, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους υπογράμμισε ότι όλη η δίκη του συναδέλφου της ήταν μία πολύ δύσκολη ψυχικά περίοδος για την ίδια.

Ο Πέτρος Φιλιππίδης είχε δώσει τις δικές του εξηγήσεις για τα όσα του καταλόγιζε η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, μέσω του δικηγόρου του. Η ηθοποιός προσπαθεί να αφήσει πίσω εκείνη την περίοδο.

Φάκελος metoo. Τι επίγευση έχεις από αυτή την περιπέτεια;

Τελείωσε αυτό το κομμάτι για εμένα, το έχω αφήσει πίσω μου. Πήγαν τα πράγματα, κατά τη γνώμη μου, θετικά. Δεν ήταν εύκολη περίοδος. Ελπίζω κάτι να άλλαξε στην κοινωνία. Στη δουλειά μας έχει αλλάξει κάτι. Από την πλευρά μου έκανα αυτό που πίστευα ότι έπρεπε να γίνει. Από εκεί και πέρα θα πρέπει και σε άλλα επαγγέλματα να γίνει κάτι ανάλογο.

Άνοιξε ένας δρόμος να μιλήσουν δημόσια και άνθρωποι από άλλα επαγγέλματα. Επειδή η δική μας δουλειά έχει αναγνωρισιμότητα, νομίζει ο κόσμος ότι πρέπει να μιλάμε δημόσια για ό,τι μας συμβαίνει. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι οι ηθοποιοί να μιλάμε στις κάμερες για τα θέματά μας, ούτε για τα προσωπικά μας. Δεν είναι η τηλεόραση το αρμόδιο όργανο. Υπάρχουν αρμόδια όργανα, η Αστυνομία, οι εισαγγελείς, τα δικαστήρια και το σωστό είναι οι άνθρωποι που έχουν κάποιο πρόβλημα να απευθύνονται εκεί.

Σε εξάντλησε η υπερέκθεση;

Κάποια στιγμή με κούρασε. Αυτό που με ενόχλησε είναι ότι ο καθένας έλεγε το μακρύ του και το κοντό του. Τι δουλειά έχει κάποιος που δεν έχει γνώση ούτε για την υπόθεση ούτε για εμένα να σχολιάζει και να λέει τη γνώμη του; Αλλά και πάλι, αν πεις στον εαυτό σου ότι δεν σε αφορά, αποστασιοποιείσαι. Και εγώ ήμουν μέρος της υπόθεσης. Το δύσκολο κομμάτι το τράβηξαν τρεις άλλες γυναίκες, που πέρασαν τα πάνδεινα στο δικαστήριο. Δεν είναι το ίδιο, απλώς εγώ και κάποιες άλλες γυναίκες που τυγχάνει να είμαστε επώνυμες φάγαμε τη λάσπη φανερά στην τηλεόραση ή στα μέσα.