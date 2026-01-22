Άννα Μενενάκου: «Με τον Σωτήρη Τσαφούλια ήταν κεραυνοβόλος έρωτας, τουλάχιστον από μένα»

Στην προσωπική της ζωή και στη μακρόχρονη σχέση με τον σκηνοθέτη και σύντροφο της, Σωτήρη Τσαφούλια αναφέρθηκε από καρδιάς η ηθοποιός Άννα Μενενάκου στη νέα συνέντευξη που έδωσε σήμερα (22/1/2026) στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και τη δημοσιογράφο Βίκυ Δέτσικα στον Alpha.

«Κάθε φορά που συνεργάζομαι με τον Σωτήρη Τσαφούλια είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι το “Ριφιφί” η πρώτη φορά που έχουμε συνεργαστεί. Κάθε φορά είναι και καλύτερη, μαθαίνουμε περισσότερο ο ένας τον άλλον στη δουλειά γιατί είναι ξεχωριστό το προσωπικό κομμάτι και ξεχωριστός ο τρόπος που δουλεύει ο καθένας μας» εκμυστηρεύτηκε αρχικά η γνωστή ηθοποιός, Άννα Μενενάκου.

«Στην καθημερινότητα μας υπάρχει μια διαφάνεια, είναι όλα καθαρά και ήρεμα. Δεν έχουμε πίσω κείμενα. Ό,τι θέλουμε, το λέμε ο ένας στον άλλον».

«Δεν έχουμε επιλέξει να κρατάμε χαμηλό προφίλ, απλά είμαστε έτσι σαν άνθρωποι. Τώρα, η γνωριμία μας ήταν έξω από τον επαγγελματικό χώρο. Ήταν κεραυνοβόλος έρωτας, τουλάχιστον από μένα και από την πρώτη μέρα, απλά, ήμασταν ζευγάρι» συμπλήρωσε, επίσης, η Άννα Μενενάκου στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη το πρωινό της Πέμπτης στον Alpha.