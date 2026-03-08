Άννα Μπεζάν: «Μεγαλώνω την κόρη μου για να είναι ελεύθερη»

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας, η Άννα Μπεζάν προχώρησε σε μια συγκινητική δημοσίευση στα social media θέλοντας η ηθοποιός να στείλει ένα ουσιαστικό μήνυμα στήριξης και ενδυνάμωσης προς όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια.

Η Άννα Μπεζάν, η οποία έχει μια κόρη ηλικίας 3,5 ετών, τη μικρή Χριστίνα, που απέκτησε με τον σύντροφό της Δημήτρη Παππά, γιο της Χριστίνα Παππά, ανέβασε ένα συγκινητικό story στο Instagram.

Στο κείμενο μιλά για τις αξίες και τα ιδανικά με τα οποία επιθυμεί να μεγαλώσει την κόρη της.

Στο story που δημοσίευσε, η Άννα Μπεζάν γράφει μεταξύ άλλων:

«Δε μεγαλώνω την κόρη μου για να είναι “καλό κορίτσι”. Τη μεγαλώνω για να είναι ελεύθερη. Να μιλάει χωρίς να φοβάται. Να διεκδικεί χωρίς να απολογείται. Να ζει χωρίς να αποδεικνύει την αξία της. Γιατί ο κόσμος μαθαίνει στα κορίτσι να είναι ήσυχα, και στα αγόρια να είναι δυνατά. Η διεθνής ημέρα της γυναίκας, δεν είναι για λουλούδια. Είναι για φωνές, για δικαιώματα. Για έναν κόσμο όπου καμιά γυναίκα δε θα χρειάζεται να παλεύει για τα αυτονόητα».

Η ηθοποιός έχει αναφερθεί επανειλημμένα στο πόσο έχει αλλάξει η ζωή της από τη στιγμή που έγινε μητέρα. Συχνά μοιράζεται στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της με την κόρη της, διατηρώντας ωστόσο χαμηλούς τόνους όσον αφορά την προσωπική της ζωή.

Η μικρή Χριστίνα αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα τόσο για την ίδια όσο και για τον σύντροφό της, με το ζευγάρι να απολαμβάνει αυτή τη νέα πραγματικότητα ως οικογένεια.