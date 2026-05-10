Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Άννα Πρέλεβιτς: Γέννησε δίδυμα κοριτσάκια – Οι στιγμές στο μαιευτήριο και η εξάντληση του παππού Μπάνε Πρέλεβιτς

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον άντρα μου, είσαι ήδη ο καλύτερος μπαμπάς» έγραψε μεταξύ άλλων η Άννα Πρέλεβιτς
Η Άννα Πρέλεβιτς στο μαιευτήριο / Πηγή Instagram
Η Άννα Πρέλεβιτς στο μαιευτήριο / Πηγή Instagram
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Άννα Πρέλεβιτς και Νικήτας Νομικός έγιναν προ ημερών για πρώτη φορά γονείς. Η κόρη του Μπάνε Πρέλεβιτς έφερε στον κόσμο δίδυμα κοριτσάκια, ανήμερα του Αγίου Γεωργίου, στις 23 Απριλίου. Αποφάσισε να μοιραστεί στιγμές από το μαιευτήριο, στη φετινή Γιορτή της Μητέρας, με ανάρτησή της στο Instagram. Εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς το προσωπικό του μαιευτηρίου αλλά και προς τον σύζυγό της, που ήταν διαρκώς στο πλευρό της.

Τα δίδυμα αγγελούδια είναι υγιέστατα και οι γονείς πλέουν σε πελάγη ευτυχίας. Στις φωτογραφίες που δημοσιοποίησε η Άννα Πρέλεβιτς, φαίνεται το δωμάτιό της, με ανθοδέσμες, μπαλόνια και ροζ λούτρινα αρκουδάκια. Σε μια από τις εικόνες αποτυπώνεται η εξάντληση του Μπάνε Πρέλεβιτς, ο οποίος είχε αποκοιμηθεί σε έναν καναπέ, έξω από τα δωμάτια.

Η Άννα Πρέλεβιτς ανέφερε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Οι κορούλες μας ήρθαν στον κόσμο πριν από 18 μέρες… και κάπως έτσι, ανήμερα του Αγίου Γεωργίου (και 5 μέρες πριν τα γενέθλια μου), γεννήθηκα κι εγώ ως μαμά. Μαμά δύο παιδιών μιας και η μεγαλύτερη έκπληξη για εμάς ήταν όταν μάθαμε οτι περιμένουμε δίδυμα! Ενώ υπάρχει ιστορικό διδύμων στις οικογένειες και των δυο μας, δεν είχε περάσει ποτέ ούτε σαν σκέψη από το μυαλό μας ότι μπορεί να μας τύχει»!

«Οι μικρές μας περνούν ακόμα τις μέρες τους στη ΜΕΝΝ του @omilosiaso, (μιας και ήρθαν στον κόσμο λίγες μέρες νωρίτερα, όπως συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις διδύμων) λαμβάνοντας την καλύτερη δυνατή φροντίδα. Ως νέοι γονείς νιώσαμε από την πρώτη στιγμή απίστευτη ασφάλεια και σιγουριά… και τώρα μετράμε αντίστροφα για τη στιγμή που θα είμαστε όλοι μαζί στο σπίτι μας.

«Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον γιατρό μου, τον κύριο Κοσμά Βρυώνη και στη μαία μου, την @aggelikoula_lagou … Το πόσο σας αγαπάω δεν περιγράφεται! Από την πρώτη μέρα μέχρι και το τέλος, νιώθαμε πως μας περιβάλλει ένα βαθύ αίσθημα ασφάλειας, φροντίδας, εμπιστοσύνης και ανθρωπιάς, κάτι πραγματικά ανεκτίμητο. Θα σας είμαστε για πάντα ευγνώμονες»!

«Και αυτό που θα κρατήσω για πάντα… είναι ότι ακόμα και στην αίθουσα τοκετού ένιωθα ήρεμη, χαμογελούσα, συζητούσα και είχα μια γαλήνη (εγώ η ΦΟΒΙΤΣΙΑΡΑ) – Αγγελική σε ευχαριστώ για τα φιλιά και τις αγκαλιές»! Στο @omilosiaso γεννήθηκε το μεγαλύτερο δώρο της αγάπης μας και ξεκίνησε η πιο όμορφη ιστορία της ζωής μας… Πλαισιωμένοι από ένα υπέροχο προσωπικό που με φροντίδα, ζεστασιά και αληθινό ενδιαφέρον έκανε κάθε στιγμή πιο ήρεμη, πιο φωτεινή και ακόμα πιο ξεχωριστή».

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anna Prelevic Nomikou (@annaprelevic)

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον άντρα μου. Είσαι ήδη ο καλύτερος μπαμπάς. Σ´αγαπάω. Ευχαριστώ τον Θεό που μας χάρισε τις νεράιδες μας. Μόνο βαθιά ευγνωμοσύνη» έγραψε καταληκτικά η Άννα Πρέλεβιτς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
161
125
119
108
62
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
«Ντελίριο» για τους Metallica στο ΟΑΚΑ: Πάνω από 80.000 κόσμου αποθέωσε τους θρύλους της metal σκηνής – Δείτε εικόνες και βίντεο
Σείστηκε το ΟΑΚΑ από το θρυλικό συγκρότημα που τα «έσπασε» στη σκηνή - Εν μέσω αποθέωσης έπαιξαν τον «Ζορμπά» και το «Δεν χωράς πουθενά» από τρύπες
Metallica 70
Newsit logo
Newsit logo