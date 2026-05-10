Ο Δαίμονας του ΑΙ

Δεν ήταν ούτε ο Στέλιος Πέτσας ούτε η Σοφία Βούλτεψη στους Metallica
Παλιά ήταν ο δαίμων του τυπογραφείου, τώρα είναι ο δαίμων του ΑΙ.

Χθες Σάββατο 09/05/26 δημοσιεύσαμε μια φωτογραφία την οποία λάβαμε από πρακτορείο και δεν αλιεύσαμε στα social η οποία έδειχνε τον Στέλιο Πέτσα και την Σοφία Βούλτεψη με μπλούζες των Metallica.

Θεωρήσαμε, χωρίς να διπλοτσεκάρουμε ότι αφού μας ήρθε από το πρακτορείο είναι και αληθινή.

Όμως, όπως αποδείχθηκε δεν ήταν το διαπιστώσαμε και από την ανάρτηση του κ. Πέτσα.

Για τον λόγο αυτό επανορθώνουμε.

 

