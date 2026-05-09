«Ντελίριο» για τους Metallica στο ΟΑΚΑ: Πάνω από 80.000 κόσμου αποθέωσε τους θρύλους της metal σκηνής – Δείτε εικόνες και βίντεο

Το ΟΑΚΑ έζησε μια ιστορική νύχτα. Οι Metallica επέστρεψαν θριαμβευτικά σε μία συναυλία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη χιλιάδων fans. Από την πρώτη νότα μέχρι το τελευταίο encore, το στάδιο σείστηκε από παλμό, ένταση και συγκίνηση, με το κοινό να τραγουδά κάθε στίχο και να δημιουργεί μια ατμόσφαιρα πραγματικής αποθέωσης.

Από τους μικρότερους ως τους μεγαλύτερους, όλοι όσοι έζησαν live αυτή τη μοναδική στιγμή, έκαναν το ΟΑΚΑ μια τεράστια metal αρένα με τον ενθουσιασμό να χτυπάει κόκκινο και να προκαλεί ντελίριο από την επιστροφή των Metallica, ενός από τα κορυφαία συγκροτήματα στον κόσμο, στην Ελλάδα.

Πάθος και μουσική έκρηξη θα μπορούσε να χαρακτηρίσει το αποψινό σόου, σε μια συναυλία αντάξια του μύθου τους και μια εμπειρία που όσοι βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ δύσκολα θα ξεχάσουν.

Οι Metallica δεν έδωσαν απλώς ένα live, έγραψαν άλλη μία ιστορική σελίδα μπροστά στο ελληνικό κοινό.

Λίγο πριν τις 9 το βράδυ του Σαββάτου 09.05.2026, οι Metallica βγήκαν στη σκηνή του ΟΑΚΑ και συγκλόνισαν το κοινό της Αθήνας που ζούσε στον παλμό, από πολύ νωρίτερα.

Ο κόσμος ακόμη και λίγο πριν βγουν οι Metallica στη σκηνή συνέχιζε να φτάνει κατά εκατοντάδες στο ΟΑΚΑ, για την πολυαναμενόμενη συναυλία.

Ο παλμός, ήταν απίστευτος με τη μοναδική εμπειρία να ξεσηκώνει τόσο τους χιλιάδες οπαδούς αλλά και όλη την περιοχή με την Αθήνα να σείεται από τους ήχους του συγκροτήματος.

Με το «The Ecstasy of Gold» του Ένιο Μορεκόνε οι Metallica ανέβηκαν λίγο πριν τις 21:00 στη σκηνή των 360 μοιρών, με το Snake Pit στο κέντρο και θέα προς όλες τις κατευθύνσεις του γηπέδου του ΟΑΚΑ.

O frontman του συγκροτήματος, James Hetfield δήλωσε συγκινημένος από την θερμή υποδοχή που δέχτηκε στην Αθήνα και μίλησε με θαυμασμό στον ελληνικό πολιτισμό.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής τους, απευθύνθηκε στο κοινό λέγοντας: «Είμαστε ευγνώμονες που είμαστε εδώ», ενώ λίγο αργότερα φώναξε από τη σκηνή: «Καλησπέρα Αθήνα, είστε τέλειοι».

Οι James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett και Robert Trujillo επέλεξαν το κομμάτι «Creeping Death» από το ιστορικό άλμπουμ «Ride the Lightning» για να ανοίξουν τη συναυλία.

Μαγική ήταν η στιγμή, που το συγκρότημα έπαιξε το διάσημο παγκοσμίως συρτάκι του «Ζορμπά» αλλά και Τρύπες, ενθουσιάζοντας το κοινό.

Μια από τις πιο βαθιά συγκινητικές στιγμές της βραδιάς εκτυλίχθηκε στη συναυλία των Metallica, όταν ο James Hetfield διέκοψε για λίγο το πρόγραμμα για να αφιερώσει τη συναυλία σε ένα μικρό παιδί από την Ελλάδα που δίνει τη δική του γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Με φανερή συγκίνηση στη φωνή του, ο frontman του συγκροτήματος έστειλε ένα μήνυμα αγάπης, δύναμης και ελπίδας στον μικρό Σπύρο και στην οικογένειά του, προκαλώντας ρίγη συγκίνησης σε χιλιάδες θεατές.

Το στάδιο πλημμύρισε από παρατεταμένα χειροκροτήματα και έντονα συναισθήματα, σε μια ανθρώπινη στιγμή που ξεπέρασε τη μουσική και άγγιξε βαθιά τις καρδιές όλων.

Όπως είναι φυσικό, δέος ήταν το κυρίαρχο συναίσθημα όταν έπαιξαν το Nothing Else Matters αλλά και το One, με το στάδιο να σείεται και στο Seek & Destroy.

Συγκινητικές ήταν και οι στιγμές όταν έκλεισε η συναυλία.

«Ξυπνήστε, Αθήνα. Σήμερα θα δείτε τους Metallica», είχαν γράψει το πρωί στον επίσημο λογαριασμό του συγκροτήματος στο Instagram.

Και η Αθήνα άκουσε, ξύπνησε και γέμισε το ΟΑΚΑ με περίπου 85.000 θεατές που τραγουδούν και χορεύουν στους ρυθμούς των Metallica.

Λίγο μετά τις 16:00 άνοιξαν οι πύλες του ΟΑΚΑ. Οι πρώτοι στη σειρά, που περίμεναν επί ώρες για να μπουν έγκαιρα και να πιάσουν θέση κοντά στη σκηνή, παρότι εξουθεωμένοι από τον ήλιο, μπήκαν τρέχοντας στον χώρο.

Το μουσικό πρόγραμμα ξεκίνησε στις 18:00 όταν στη σκηνή ανέβηκαν οι Knocked Loose, δίνοντας το εναρκτήριο σήμα, ενώ στις 19:00 τη σκυτάλη πήραν οι Gojira, οι οποίοι είχαν συνεργαστεί ξανά με το συγκρότημα κάνοντας κοινή περιοδεία στο World Magnetic και «ζέσταναν» για τα καλά το κοινό πριν ανέβουν στη σκηνή οι Metallica.

Υπολογίζεται ότι πάνω από 80.000 άνθρωποι παρακολούθησαν από κοντά το μουσικό συγκρότημα που γράφει ιστορία από το 1981 που ιδρύθηκε.

Για τη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ, πολλοί ταξίδεψαν από άλλες περιοχές της χώρας, ενώ ακόμη και λίγη ώρα πριν βγει στη σκηνή το θρυλικό συγκρότημα, υπήρχαν άνθρωποι ακόμη και από άλλες χώρες που έψαχναν απεγνωσμένα ένα εισιτήριο, με κάποιους μάλιστα να στέκονται τυχεροί.

Τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν σε χρόνο dt και η αντίστροφη μέτρηση για την εμφάνιση του συγκροτήματος στην Αθήνα, ξεκίνησε το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης, όταν έφτασε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ο Τζέιμς Χέτφιλντ χέρι – χέρι με την αρραβωνιαστικιά του.

Μέρος των εσόδων από την ιστορική συναυλία θα διατεθεί στο ίδρυμα του συγκροτήματος «All Within My Hands». Από το 2017, το ίδρυμα έχει προσφέρει πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια, στηρίζοντας προγράμματα επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης, μέσω της πρωτοβουλίας «Metallica Scholars», καθώς και δράσεις για την καταπολέμηση της επισιτιστικής ανασφάλειας και για την ανακούφιση πληγέντων από φυσικές καταστροφές.

Η ιστορία των Metallica με την Ελλάδα ξεκίνησε στις 27 Ιουνίου 1993, στο γήπεδο του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη.

Η επόμενη συναυλία έγινε στη Ριζούπολη το 1999 και συνέχεια στη Μαλακάσα το 2007. Η τελευταία ήταν το 2010 και πάλι στη Μαλακάσα.