Άννα Βίσση: Από 21 μέχρι τα 477 ευρώ, οι τιμές των εισιτηρίων για τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ

Μετά το Καλλιμάρμαρο, για μία ακόμα μοναδική συναυλία ετοιμάζεται η Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα σταρ αναμένεται να προσφέρει στους χιλιάδες θαυμαστές της, μια ακόμα συναρπαστική μουσική εμπειρία που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη σε όλους.

Σήμερα Πέμπτη (16.04) στις 12 το μεσημέρι ξεκίνησε η προπώληση των εισιτηρίων της συναυλίας της Άννας Βίσση.

Μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της νέας της δισκογραφικής εταιρείας, ωστόσο, έμελλε να γίνουν γνωστές, το βράδυ της Τετάρτης (15.04), οι τιμές των “μαγικών” εισιτηρίων για την μεγάλη βραδιά στο ΟΑΚΑ.

Έτσι, λοιπόν, η επερχόμενη grande βραδιά δια χειρός Άννας Βίσση αναμένεται να ανταποκριθεί σε όλα τα βαλάντια, όπως ακριβώς συνέβη και τα προηγούμενα δυο καλοκαίρια με τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο.

Στην κατηγορία των όρθιων (standing), τα εισιτήρια ξεκινούν από 31,8 ευρώ για το silver standing arena, ανέρχονται στα 53 ευρώ για το golden standing arena και φτάνουν τα 63,6 ευρώ για το platinum standing arena.

Στις θέσεις καθήμενων θεατών (seated), οι τιμές ξεκινούν από 21,2 ευρώ για τη ζώνη PL9, διαμορφώνονται στα 53 ευρώ για τη ζώνη PL7 και ανεβαίνουν στα 106,0 ευρώ για τη ζώνη PL4. Για πιο προνομιακές θέσεις, το κόστος ανέρχεται στα 265,0 ευρώ για τη ζώνη PL3 και στα 318 ευρώ για τη ζώνη PL2.

Η ακριβότερη επιλογή είναι το πακέτο diamond ultimate experience, με τιμή 477 ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει θέσεις στην VIP κερκίδα και πρόσβαση σε επιπλέον παροχές, όπως VIP Lounge, welcome drink, επιλεγμένο finger food και open bar από τις 19:00 έως τις 00:00, με μέγιστη κατανάλωση δύο ποτών ανά άτομο.

Το promo ολοκληρώνεται με τις λέξεις «Άννα» και «ΟΑΚΑ» να εμφανίζονται σε κόκκινο φόντο, μαζί με την ημερομηνία της συναυλίας, 26 Σεπτεμβρίου.