Χριστίνα Πολίτη: «Επιλέγω αυθεντικούς ανθρώπους για να κάνω παρέα» – Η αναφορά στην Άννα Βίσση

Η Χριστίνα Πολίτη έδωσε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη και αναφέρθηκε τόσο στις φιλίες της όσο και σε άγνωστες πτυχές της ζωής της. Mάλιστα, η γνωστή κοσμικογράφος αναφέρθηκε και στην άλλοτε επιστήθια φίλη της, την Άννα Βίσση.

Η γνωστή κοσμικογράφος το τελευταίο διάστημα βρέθηκε στο επίκεντρο λόγω της λήξης της φιλίας της με την Άννα Βίσση και την Πέμπτη (16.04.2026) ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1. Η Χριστίνα Πολίτη αναφέρθηκε στα παιδικά της χρόνια, τον χαμό του πατέρα της, ενώ σχολίασε και το γεγονός ότι έγινε viral.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μ’ έχεις δει με κοσμικές παρέες; Επιλέγω τους αυθεντικούς ανθρώπους για να κάνω παρέα ή αυτούς που έχουνε κάτι να με τραβήξει. Οι άνθρωποι που έχουν ταλέντο ή που προβάλλονται, έχουν τελείως διαφορετική φόρα από έναν κοινό θνητό», ξεκαθάρισε η Χριστίνα Πολίτη.

«Είναι ανάλογα πόσο θέλεις, γιατί μετά μπορεί να σε πούνε “groupie”, μπορεί να πούνε ότι είσαι ακόλουθος, κατάλαβες; Δεν μπορούν… Ο μέσος κόσμος που τους θαυμάζει δεν καταλαβαίνει ότι μπορεί να χρειαστούν και ανθρώπους που είναι κανονικοί δίπλα τους, καταλαβαίνεις; Στις φιλίες είναι τελείως αλλιώς. Δεν έχω κανένα ανταγωνιστικό στοιχείο, ποτέ! Θυμάμαι, μικρή ήμουνα στο κολυμβητήριο και κάναμε αγώνες. Ήμουνα πολύ καλή. “Παιδιά δεν με ενδιαφέρει να βγω πρώτη”, έλεγα στους αγώνες του κολυμβητηρίου. “Δεν με ενδιαφέρουν καθόλου οι αγώνες. Κολυμπήστε. Δηλαδή νικήστε εσείς”, τους τόνιζα», πρόσθεσε.

Τότε οι οικοδεσπότες της επισήμαναν ότι το τελευταίο διάστημα είναι viral, καθώς έχει ακουστεί ότι τελείωσε η φιλία της με την Άννα Βίσση και έχουν κάνει unfollow στο Instagram.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έγινα viral γι’ αυτό ήρθα! Είναι μία εποχή που συμβαίνουν πολλά πράγματα, τα οποία τα βλέπω πάλι σαν να συμβαίνουν σε κάποιον άλλον άνθρωπο και θα συμβούλευα αυτόν να μη μιλάει γι’ αυτά. Επίσης, ο manager μου, ο γιος μου, μου έχει πει να μη μιλάω για τα προσωπικά θέματα. Αλλά είναι μία εποχή που είμαστε και όλοι πολύ πιο εκτεθειμένοι. Όταν σου συμβεί αυτό και είσαι viral, παίρνεις τους φίλους σου και λες “τι θέλετε να ανεβάσω story; Παιδιά, να διαφημίσουμε τώρα, όλοι έχουν μπει…”. Εν τω μεταξύ, δεν μπορείς να βάλεις τίποτα, γιατί όλα παρερμηνεύονται. Δηλαδή οποιοδήποτε τραγούδι και κινήσεις. Οτιδήποτε θα ερμηνευτεί ότι είναι για αυτό το θέμα. Και λες “Όταν είσαι viral τι κάνεις;”. Είπα “ας πάω σε μια ωραία εκπομπή, να μιλήσω με τους φίλους μου, να ξανακάνω ένα μικρό comeback”. Παρερμηνεύονται όλα», δήλωσε η Χριστίνα Πολίτη χωρίς να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Είχα πάει στην κηδεία της Μαρινέλλας και έβλεπα τον κόσμο και παρατηρώ πάρα, πάρα πολύ τον κόσμο. Και στην περίοδο αυτή που ζούμε που νομίζω ότι οι διαφορές που υπάρχουν είναι τρομερές, υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα. Και βλέπεις τους ανθρώπους που σου λένε “πω πω πως γλείφουνε”, βλέπεις την ανάγκη των ανθρώπων. Έκανα ως παλιά κοσμικογράφος, μία γενική παρατήρηση», είπε ακόμα για ένα κείμενο που είχε δημοσιεύσει στα social media και είχε σχολιαστεί, καθώς κάποιοι νόμιζαν ότι αφορούσε την Άννα Βίσση.

«Τα συναισθήματα και τα αισθήματα για τους ανθρώπους μου είναι καταγεγραμμένα και τα ξέρουν όλοι. Δεν αλλάζουν από τη μία μέρα στην άλλη. Ανοίγουμε την παρένθεση και την κλείνουμε αργότερα, γιατί έχει ο καιρός γυρίσματα που το λέει κάποια άλλη τραγουδίστρια…», ξεκαθάρισε ακόμα.

«Είμαι συναισθηματικός άνθρωπος, αλλά δεν γράφουν πάνω μου τα πράγματα που μπορούν να ξεπεραστούν. Αυτά που με στενοχωρούν είναι αυτά που δεν μπορώ να τα αντιμετωπίσω. Θέματα υγείας, θέματα με τα παιδιά μου και όλα αυτά δεν μπορώ να τα αντιμετωπίσω πια, γιατί έχω χάσει φίλους μου», εξομολογήθηκε ακόμα.

Τότε η Νάνσυ Ζαμπέτογλου τη ρώτησε πώς θα ήθελε να τελειώσει η κατάσταση με την Άννα Βίσση κι εκείνη απάντησε: «Θα δούμε, εδώ η γυναίκα κάνει sold out το ΟΑΚΑ σε 5 λεπτά. Νομίζω έχει άλλα πράγματα να ασχοληθεί, αργότερα θα τα πούμε… Το αντιμετωπίζω σαν να έχει συμβεί σε κάποιον τρίτο και προσπαθώ πάντα και πιστεύω και σε πιο σοβαρά πράγματα, οι άνθρωποι πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους και να μη βγαίνουν να γίνονται δημόσια ρόμπα. Για οποιονδήποτε λόγο».

Τα παιδικά χρόνια και ο θάνατος του πατέρα της

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της η Χριστίνα Πολίτη αναφέρθηκε και στα παιδικά της χρόνια, τονίζοντας ότι κατάγεται από μία καλή οικογένεια της Αθήνας.

«Δε μεγάλωσα σε μεγαλοαστικό σπίτι, αλλά από κανονικούς ανθρώπους στην Αθήνα, στο κέντρο. Εντάξει, είμαι από ένα σπίτι στο Κολωνάκι, αλλά δεν είμαι η “Μαντάμ Σουσού”. Είμαστε κανονικοί άνθρωποι, καλή οικογένεια. Με πολλή αγάπη μεγάλωσα και με έναν μπαμπά που ήταν σαν μάνατζερ, με έκανε πολύ ανεξάρτητη και με μεγάλωνε λίγο σαν αγόρι…

Μ’ αρέσαν πάντα οι σαχλαμάρες. Δηλαδή είχα μια θεία, την Ιωάννα, με την οποία διαβάζαμε όλη μέρα κάτι περιοδικά “Jours de France”, κουτσομπολεύαμε καλλιστεία, η μαμά μου ήταν στα καλλιστεία. Πάντα πήγαινα στο… ελαφρύ. Είχα αυτή τη ροπή. Και όταν έβγαινα μου έλεγε ο μπαμπάς μου “τι θα γίνεις; Θα γίνεις μπουζουξού ή λουλουδού; Τι θα γίνεις; Ή θα γυρνάς με τα γαρίφαλα;” Και τελικά δεν με είδε επειδή τον έχασα, αλλά έκανα μια δουλειά που με πληρώνουν για να βγαίνω», δήλωσε ακόμα η Χριστίνα Πολίτη.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον χαμό του πατέρα της και εξομολογήθηκε ότι ήταν άρρωστος από τότε που εκείνη ήταν 16 ετών.

«Τον έχασα όταν ήμουν 25. Πριν τις δουλειές, ’93. Πήγα στο Λονδίνο για να σπουδάσω Αρχιτεκτονική. Έκανα δύο χρόνια και έκανα και σπίτια, έκανα τα πάντα. Γνώρισα τον άντρα μου και πήγα στην Ελβετία και έμεινα, γιατί δούλευε εκεί. Αλλά, ξέρεις, δεν ήθελα να παντρευτώ, απλά επειδή ήμουν πολύ δεμένη με τη μαμά μου και τον μπαμπά μου, είχα την ανασφάλεια ότι θα μείνουμε δύο. Και ήταν, έτσι, λίγο μια κίνηση ανασφάλειας. Να αποκτήσω ένα παιδί ήθελα και να αναπληρώσω το κενό…

Ο μπαμπάς μου ήταν άρρωστος από τότε που ήμουν 16 χρονών. Ενώ ήμασταν πολύ αγαπημένοι, ήταν σαν να είχαμε μια… θανατική ποινή. Είναι αυτό, άμα σου λένε, ξέρεις “θα ζήσεις 10 χρόνια το μάξιμουμ”, αρχίζει και αλλάζει η ιστορία. Και εκεί πήρα τα ηνία εγώ και πήγαινα στα νοσοκομεία, έμαθα τα πάντα. Άλλαξε και η νοοτροπία μου στη ζωή. Δεν έπαιρνα ποτέ πολύ σοβαρά τα πράγματα, έβλεπα, τα μετρούσα τελείως διαφορετικά όλα.

Μου στοίχησε πάρα πολύ ο θάνατος του μπαμπά μου. Αλλά, ξέρεις, τα παίρνω όπως είναι τα πράγματα. Υπάρχουν και πάρα πολύ χειρότερα πράγματα. Είναι μες στη ζωή αυτό. Οπότε, ξέρεις, το φιλοσόφησα και έλεγα “ωραία, να είμαστε καλά και να περνάμε ωραία”, ξέρεις… Όχι να περνάμε ωραία, σαν να είμαστε αναίσθητοι. Γι’ αυτό δεν είχα ιδιαίτερες φιλοδοξίες σε καριέρες…», παραδέχτηκε ακόμα η Χριστίνα Πολίτη.

Παράλληλα, η Χριστίνα Πολίτη ξεκαθάρισε: «Δεν είμαι μέρος αυτού του συστήματος. Έχω πέντε φίλους και έχω πάρα πολλούς γνωστούς και είμαι ένα ωραίο “δοχείο” να το χρησιμοποιήσεις, να σου γνωρίσω κόσμο και να σου κάνω πράγματα. Έχω networking καλό. Αλλά δεν ήμουνα ποτέ αυτού του να ντυθώ και να πάω να μείνω στα βόρεια προάστια… Τουλάχιστον δεν έχω αδικήσει άνθρωπο, μόνο με τα ρούχα εκεί που βάζαμε αυτή τη στήλη με τα παπουτσάκια και αυτά στο Down Town».

«Δεν μπορώ να βγω στην τηλεόραση και να πω “καλησπέρα σας, τι κάνετε;”. Δεν μπορώ να το κάνω γιατί έχω μια ετεροντροπή. Από τι υποφέρω; Δεν ξέρω… Πάσχω από κάτι τέτοιο», εξομολογήθηκε ακόμα.

«Όλοι οι άνθρωποι κάνουν υπερβολές. Τώρα συνήθως είναι χειρότερες οι υπερβολές. Κοίτα, τώρα με το Instagram που έχει γίνει όλη η ζωή μας μία κοσμική στήλη, βλέπεις ξαφνικά την ανάγκη όλων των ανθρώπων να αποτυπωθούν όσο ωραίοι, καταπληκτικοί… Και είναι πολύ πιο θλιβερό αυτό, να βλέπεις ανθρώπους που δεν έχουν χρήματα να κάνουν τους πλούσιους, να ποζάρουν όλοι σε ιδιωτικά αεροπλάνα, να τους βλέπεις να τρώνε και να δούμε τι φάγανε. Δηλαδή αυτό που κάναμε τότε ήτανε το μίνιμουμ: το να βάλεις κάποιον που είχε εκτεθεί έξω σε ένα γεγονός που έχει βάλει τα καλά του. Και εδώ πέρα μιλάμε ότι τελικά ίσως είναι η ανάγκη του ανθρώπου να περάσει από αυτή τη ζωή και να αφήσει ένα αποτύπωμα ότι “υπήρξα, ήμουν κι εγώ εδώ… Δείτε με, είμαι πανέμορφη, με φίλτρα”, κατάλαβες; Αυτό νομίζω ότι πλέον είμαστε όλοι κοσμικογράφοι του εαυτού μας.

«Δεν έχω καταπιεστεί ούτε μία μέρα. Όποτε έχω καταπιεστεί, έχω φύγει», ξεκαθάρισε στην ίδια συνέντευξη η Χριστίνα Πολίτη.